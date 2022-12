Isabel Preysler: los hombres en la vida de la socialité hispano-filipina de 71 años

En la vida de Isabel Preysler han habido tres matrimonios importantes y un destacado romance con Vargas Llosa. La socialité que forjó su carrera desde que llegó a España a los 16 años no quita el renglón de aparecer en los titulares o contenido de los periódicos, y esta última ruptura amorosa con el Nobel de Literatura definitivamente no será la excepción.

¿Cuántas veces estuvo casada Isabel Preysler?

La madre de cinco hijo ha estado casada tres veces: Julio Iglesias (1971-1979), Carlos Falcó, 5to marqués de Griñón (1980-1985) y Miguel Boyer (1987-2014). Las memorias de Alfredo Fraile, el antiguo manager de Julio Iglesias, narra cómo es que Isabel no quería casarse con el cantante a pesar de estar embarazada, redactan el El Mundo en 2015, “estaba dispuesta a ser madre soltera”, dicen. “Fue Julio Iglesias quien se empeñó en casarse. Fue Carlos [Falcó] quien insistió en que nos casáramos, y fue Miguel [Boyer] quien me pidió matrimonio, no era cosa mía”, recuerda el periódico que estas fueron las palabras de Preysler, quien afirmó, “siempre me he casado por iniciativa de ellos”.

Isabel Preysler y Julio Iglesias

Preysler e Iglesias se conocieron en 1970, cuando a la socialité se lo presentaron como un jugador de fútbol retirado y éste recién había firmado un contrato para volverse cantante —el galán la invitó a un concierto y siete meses después se casaron. La pareja tuvo tres hijos, María Isabel, Julio José y Enrique Miguel (mejor conocido como el famoso cantante Enrique Iglesias). Acordaron el divorcio y para 1979 ya no eran un matrimonio; en 1982 ella mandó a sus hijos a vivir en Miami con Julio Iglesias porque ella corría peligro de amenazas para ser secuestrada.

Isabel Preysler y Carlos Falcó, 5to marqués de Griñón

En marzo de 1980 Isabel Preysler se encaminó al segundo matrimonio con el 5to marqués de Griñón. Carlos Falcó —quien murió en 2020 por coronavirus a los 83 años— era hijo de los duques de Montellano, Manuel Falcó y Escandón e Hilda Fernández de Corgova y Mariategui, una de las ramas de la familia Falcó que acumula 41 títulos con 13 grandezas de España —además era primo de Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, duquesa de Alba.

Isabel y el marqués tuvieron una hija, Tamara Falcó, de 41 años —quien ostentó el título de marquesa de Griñón tras la muerte de su padre y recientemente se involucró en el escándalo de que su prometido, Íñigo Onieva, le fue infiel. El segundo divorcio de Preysler llegó en 1985.

Isabel Preysler y Miguel Boyer

El tercer matrimonio de Isabel Preysler fue con el ex Ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer; se casaron en 1987 y tuvieron una hija, Ana Isabel Boyer. La de ellos fue una de las historias de amor que más escandalizó a España a mediados de los ochenta, pues de inicio dijeron que se conocieron mientras ella estaba casada con Carlos Falcó y él con su esposa ginecóloga. El flechazo se dio cuando Miguel aún no era ministro y los rumores empezaban a estallar. “Se veían en secreto”, relata Mujer Hoy, “se cuenta que él salía escondido en la parte trasera del coche de Isabel o se quedaban a varias calles de distancia para no ser identificados”. El exministro socialista murió a los 75 años por una embolia pulmonar, y su esposa permaneció a su lado incondicionalmente. A la fecha aún rememora los 26 años de casada con Boyer.

Isabel Preysler y Vargas Llosa

Tras la dura pérdida de su último esposo, Isabel Preysler encontró de nuevo el amor en el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. “Hay mucha complicidad, hemos llegado a entendernos muy bien y lo seguimos pasando muy bien juntos”, reveló la socialité al Hola! por sus siete décadas de edad. Estuvieron juntos desde 2015 y eran una de las parejas con la complicidad más particular que se había visto —eso sí, no se encaminarían al altar: “no hay ningún compromiso, estamos juntos única y exclusivamente porque nos queremos y somos felices; como dice Mario, el amor es la experiencia más intensa y la que más enriquece la vida”, puntualizó a la revista—.

Tras ocho años de noviazgo, Preysler y Vargas Llosa le pusieron fin a su relación, y la conductora de televisión solamente se limitó a declarar lo siguiente: “Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente”, sin dar mayores explicaciones.

¿Quién ha sido el gran amor de Isabel Preysler?

Aunque la relación de Isabel Preysler con Vargas Llosa fue sorpresiva e intensa, el gran amor de la socialité fue Miguel Boyer. “Mi relación con Miguel estaba, en un principio, basada exclusivamente en el amor, y no es fácil que una relación así dure tanto y sea sólida”, reveló al Hola! (vía El País), “mi unión con Miguel ha sido una historia de amor preciosa”.