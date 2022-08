La terrible rivalidad entre Jackie Kennedy y su hermana Lee Radzwill

Originalmente publicada el 07/08/2022. Desde la infancia, existió una fuerte rivalidad entre Jackie Kennedy y su hermana Lee Radzwill, una enemistad que nunca se terminó, y es que a pesar de mantenerse unidas, nunca lograron llevarse del todo bien.

En la biografía no autorizada: Las fabulosas hermanas Bouvier: las trágicas y glamourosas vidas de Jackie y Lee, se dice que la relación de las hermanas, siempre estuvo llena de celos, envidias e incluso competencia por el afecto de sus padres.

Jackie era la mayor y la favorita de su padre, mientras que su hermana menor era la favorita de su madre:

“Siempre me quedó muy claro, pero no albergo resentimientos porque comprendo que tenía razones para ello. No solo le habían puesto su nombre en honor a mi padre, sino que también era casi idéntica físicamente a él, lo que le hacía sentirse muy orgulloso”, manifestaba la propia Lee en su libro Happy Times en 2010.