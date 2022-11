Así lucen las 5 hijas de Jacqueline Bracamontes, la actriz que lamentablemente perdió a su primer y único varón al nacer

La familia Fuentes Bracamontes es una de las más numerosas en el mundo del espectáculo. Jacqueline Bracamontes es de las figuras mexicanas más versátiles, con una extensa carrera e infinidad de actividades que le han otorgado el reconocimiento del que hoy disfruta. Pero además de la profesión en la industria del entretenimiento, sabe que la maternidad es de lo que más le complace.

¿Cómo se llaman las 5 hijas de Jacky Bracamontes?

Jacqueline Bracamontes tiene cinco hijas con Martín Fuentes, con quien se casó en 2011.

Sus retoños son: Jacky (9), Carolina (8), Renata (6), y las gemelas Paula y Emilia (4).

“La mayor lección que me han dado mis hijas es que tengo que respirar profundo todo el día, y saber lo que pasa”, dijo Jacky a CARAS, “a veces nos agobiamos tanto y eso se lo transmitimos a ellas, entonces mi mejor aliado es respirar, estar tranquila para estar al cien por ciento con ellas y vivir al día”.

¿Cuántos partos de gemelos ha tenido Jacqueline Bracamontes?

La actriz de Las tontas no van al cielo ha tenido en total dos partos de gemelos: el primero con Jacky y su fallecido hijo Martín en 2013, y el segundo con las gemelas Paula y Emilia en 2018.

¿Cuántos hijos se le murieron a Jacqueline Bracamontes?

La conductora de Netas Divinas sabe que uno de sus capítulos de vida abarcan el triste suceso de la muerte de su hijo al momento del parto.

Jacky y Martín llegarían al mundo en 2013, pero solamente la niña sobrevivió. “Mi hijo no respiraba. Llevaba así al menos dos días dentro de mi vientre. Su cuerpecito estaba azul. Lo último que recuerdo es mi propia voz resonando entre los muros del quirófano: ‘¡qué pasa con Martín, qué pasa con mi hijo!’”.

“Cuando desperté, mi marido me contó lo que había ocurrido horas antes. Lloré todos los días y todas las noches. Nunca he vivido algo tan doloroso como la muerte de mi Martín, mi angelito. Había un hueco enorme en mi corazón”, escribió en su libro La pasarela de mi vida.

¿Qué cirugía se hizo Jacqueline Bracamontes?

Después de cuatro embarazos y de dar pecho a cinco hijas, Jacky Bracamontes confesó años atrás que decidió someterse a cirugía para tener “unos cuantos arreglitos”.

Todo el proceso lo explicó: “me hicieron reconstrucción de senos; tenía una hernia en el ombligo, entonces me la quité, me cosió los músculos del abdomen porque estaban completamente separados. Me dijo: 'te lo hago por salud, porque los órganos están completamente expuestos, y porque aunque hagas 300 abdominales diarios, nunca vas a tener un abdomen plano y fuerte”.

La operación tomó siete horas y la recuperación no fue cosa fácil, pero la estrella de Rubí está contenta con los resultados.