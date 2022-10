La hija menor de Jenni Rivera es la modelo curvy que quiere quitarse la 'sombra' de su familia a sus 25 años

Este 2022 se cumplen 10 años de la muerte de Jenni Rivera, pero además del legado artístico que dejó, permanece una familia decidida a evolucionar.

Los hijos de Jenni Rivera se han mantenido unidos a lo largo de los años y cada uno se dedicó a una profesión que les apasiona.

Y si sólo el nombre de Chiquis Rivera es el único que te resuena, es momento de prestar atención a su hermana menor, Jenicka López.

¿Quién es Jenicka López, la hija menor de Jenni Rivera?

Jenicka nació el 3 de octubre de 1997 y tiene 25 años.

Es producto de la relación entre Jenni Rivera y Juan López.

Juan era el segundo esposo de la cantante, quien fue arrestado por ser inmigrante, pero cuando lo dejaron libre decidieron casarse.

Estuvieron juntos de 1997 a 2003, cuando se divorciaron a causa de una infidelidad de López.

El final de los dos padres de Jenicka López coincidió en tragedias. Juan López murió a causa de pulmonía pocos años después de que fuera arrestado por tráfico de drogas.

Jenicka, quien es media hermana de Chiquis, Jaqui y Michael Marín, tiene un hermano biológico también producto del segundo matrimonio de la fallecida Jenni: Johnny Ángel López Rivera (de 21 años).

Lamentablemente Jenicka perdió a su mamá de joven, pero pudo celebrar con la intérprete su fiesta de 15 años.

“La vida tiene que seguir”, fue lo que Jenni Rivera escribió en Twitter para compartir una foto con su hija, la quinceañera en una gran fiesta desde Los Ángeles.

En 2020 Jenicka subió una nostálgica foto de su fiesta de 15 años abrazando a Jenni, y escribió “si no te hubieras ido, sería tan feliz”.

¿Que operación se hizo Jenicka López?

Jenicka es auténtica y abierta en sus redes sociales, así que a inicios de año decidió compartirle a su más de un millón de seguidores que se sometería a una abdominoplastia.

La joven influencer tomó la decisión de esta cirugía después de haber bajado de peso con ejercicio y dieta, y quería retirar la piel colgada.

Jenicka compartió el proceso desde la consulta, el día de la cirugía y los cinco días postoperatorios en un video de casi 20 minutos.

“Me hice una abdominoplastia de talla grande”, se titula el video de Jenicka, en el que se aprecia a Chiquis Rivera viajando hacia Arizona para cuidar de su hermana —cocinándole, llevándole al estilista y por supuesto siendo la mejor compañía.

“¿Podemos decir que Chiquis es la mejor hermana que cualquiera podría tener? ¡Toda una bendición!”, comentó una usuaria.

“Chica, sé que trabajarse duro para llegar hasta aquí. Lloré lágrimas de emoción”, confesó otra. “Gracias por compartir tu historia a todas las mujeres plus size que estaban considerando esta opción”.

“Estoy tan emocionada por Jenicka. Es cruel ver a las personas hablando mal y siendo rudos con ella sólo por cómo se ve. Siempre has sido hermosa y siempre lo serás, y ahora serás la persona que siempre quisiste ser”.

¿A qué se dedica Jenicka López?

Como buena centennial, Jenicka no es extraña a las redes sociales.

Desde hace cinco años hace videos en su canal de YouTube en el que comparte desde tutoriales de maquillaje hasta los viajes que hace sola o en familia.

Cuando llegó al millón de seguidores en Instagram, confesó sentirse “bendecida de tener esta plataforma y la oportunidad de ser una luz para todos, mostrándome como soy para ustedes y para mí”.

En corto tiempo, Jenicka se volvió una referencia de las modelos curvy latinas y está lista para seguir evolucionando con esta carrera a futuro.

Eso sí, Jenicka López quiere que dejen de verla como ‘sólo la hija de Jenni Rivera’, como lo explicó en uno de sus videos.

“Como hija de una celebridad, siempre crecí bajo la sombra de mi madre, nunca teniendo una voz propia”.

“No me malentiendan, me siento bendecida de tener el privilegio de un estilo de vida que no todos tienen la oportunidad de vivir”.

“Pero crecer con ese estilo de vida durante la infancia y adolescencia viene con muchas dificultades que el ojo público no llega a ver”.

“La inseguridad apagaba mi confianza, la soledad brillaba más que la felicidad, y siempre ser comparada con mis hermanos sabiendo en mi interior que no era como ellos me hacía sentir como un fracaso”.

Mientras los retoños de Jenni Rivera se dedican a la música, Jenicka apostó por el mundo de la moda y el modelaje.

En este melancólico pero poderoso video, una usuaria le escribió a la influencer: “tu mamá, donde quiera que esté, estará orgullosa de ti. Ojalá muchas jovencitas pudieran expresarse como tú lo haces, sigue como vas y no permitas que nadie te pare”.

La hija menor de Jenni Rivera es la modelo curvy latina que representa la belleza de las mujeres en talla grande.

Además es fundadora de Over Comfort, una marca con ropa deportiva “diseñada para empoderarte y hacerte sentir segura, cómoda y bien contigo misma”, como describe el sitio.