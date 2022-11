La desconocida historia de los anillos de compromiso de Jennifer Aniston

Jennifer Aniston es una de las actrices de Hollywood más reconocidas. Y como buena figura pública, se le reconoce no solo por su impecable trabajo en pantalla chica y grande, sino por los romances que ha protagonizado —como haber sido esposa del galán más socorrido hasta la fecha, Brad Pitt.

¿Cuántas veces se ha divorciado Jennifer Aniston?

La estrella de Friends ha tenido múltiples galanes a lo largo de su vida, y se ha casado dos veces: con Brad Pitt y con Justin Theroux. Con Brad duró cinco años, del 2000 al 2005, y con Justin del 2015 al 2018.

¿Quién es la actual pareja de Jennifer Aniston?

En agosto 2022 salieron rumores de que Jennifer Aniston salía con Jon Hamm. Una fuente dijo a Woman's Day que ninguno de los actores intentó romper con el rumor, y que “ya se habían topado antes, pero ella siempre traía esposo, ¡pero ya no! Y no hay duda de que Jon está encantado con Jen”.

Pero jamás se confirmó que los actores en verdad estaban saliendo, así que hasta nuevo aviso, Jennifer Aniston sigue soltera.

¿Qué pasó con los anillos de compromiso de Jennifer Aniston?

El primer anillo de compromiso que recibió Jen fue por parte de Brad Pitt, quien le entregó un anillo diseñado por él con un diamante al centro rodeado de pequeños diamantes, elaborado por la joyería Silvia Damiani.

Según reportes, estaba valuado en 500 mil dólares. Pero esta pequeña joya les costó un fuerte dolor de cabeza, pues en 2002 demandaron a Damiani por usar el mismo diseño en otros anillos de compromiso, cuando había de por medio un acuerdo para no reproducir este modelo.

La it couple del momento demandó a Damiani International por 50 millones de dólares, pero el caso se resolvió y la joyería mandó un comunicado, "el proceso judicial entre Brad Pitt, Jennifer Aniston y Damiani ha sido resuelto amistosamente, y fue el resultado de un desafortunado malentendido” (vía koimoi).

Presuntamente el anillo traía grabado ‘Brad 2000’ y ‘Jen 2000’, y no se sabe si la actriz se quedó con la pieza después del divorcio.

El segundo anillo de compromiso se lo entregó Justin Theroux, quien se arrodilló ante Jen en su cumpleaños 41 y para entonces ya vivían juntos. El matrimonio solo duró dos años y medio, pero el anillo quedó para la prosperidad.

Era una pieza con un diamante ovalado muy grande sobre un elegante engaste de oro amarillo, de nueve quilates y que Jen usaba junto con un anillo de bodas de oro grueso decorado con varios diamantes diminutos y redondos.

“Es una roca, lo sé”, bromeó Jen con el New York Times en su momento, “me impresionó, pero me tomó un poco de tiempo acostumbrarme, no soy una chica de diamantes”. La cifra no fue confirmada, pero estaba estimado también en 500 mil dólares y el joyero era un viejo conocido de Aniston.

Un abogado y especialista en derecho familiar contó a People que es muy probable que Jennifer se haya quedado con este anillo de compromiso. “El anillo de compromiso viente antes del matrimonio, por lo tanto es propiedad separada de Jennifer, independientemente de si se menciona en el acuerdo prenupcial […] Mientras las dos partes se casen, el destinatario se queda con el anillo”.