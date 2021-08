Jennifer Aniston corta relación con cualquiera de sus conocidos que no quieran vacunarse

«Es una verdadera lástima», dice Jennifer Aniston de sus conocidos que no se quieren vacunar contra covid-19, mismos de los que se alejará.

El tema de la vacunación contra covid-19 ha traído múltiples debates. Entre éstos, yace la ‘división’ de los vacunados y los que no se quieren vacunar. Las celebridades han alzado la voz al respecto del tema y una de las respuestas más vehementes fue la de Jennifer Aniston.

Jennifer Aniston aclara que está a favor de las vacunas

La actriz de 52 años no había hecho comentarios al respecto de las vacunas, pero finalmente habló al respecto y comentó que considera muy importante la prevención ante esta enfermedad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Aniston realizó una entrevista con InStyle, donde reveló que la pandemia le hizo reconsiderar muchas cosas al respecto de su vida. «Sucedían cosas tanto buenas como malas al mismo tiempo. Fue una gran descompresión y un inventario de ‘¿sobre qué es todo esto?'». Añadiendo que sería importante ‘reevaluar’ todo, «literalmente sacar basura que no necesitamos».

Recomendado: Hábitos fitness y de salud que aplica Jennifer Aniston para mantenerse radiante a los 52

Y a la par de esta reflexión, habló de cómo se alejó de ciertas personas que se rehusaban a vacunarse. «Todavía hay un grupo de personas antivacunas o que simplemente no escuchan los hechos. Es verdaderamente una lástima. He perdido a algunas personas en mi rutina semanal que se han negado [a vacunarse] o no han revelado [si se vacunaron]. Creo que es tu obligación moral y profesional informar».

«Es complicado, porque todos tienen derecho a su opinión, pero muchas de esas opiniones no están basadas en nada más que el miedo y la propaganda».

Otras celebridades que se rehusan a estar con gente sin vacunas

Así como Jennifer Aniston habló respecto a la vacunación, Sharon Stone hizo lo mismo y dejó en claro su postura: «no trabajaré hasta que todos estemos vacunados».

Acorde con Deadline, Stone añadió: «¿Iré a trabajar antes de que todos en el show se vacunen? No, no lo haré. ¿Estoy amenazada a perder mi trabajo? Sí, sí lo estoy. ¿Perderé mi trabajo si no todos en el show están vacunados? Sí, sí podría. Es ridículo que debamos ir a trabajar donde no es un lugar seguro».

SIGUE LEYENDO:

30 revelaciones (y una certeza) que deja la reunión «Friends»

El poderoso mensaje de Jennifer Aniston en favor del uso de mascarillas

Según los actores de ‘Friends’, esto hubiera sido de sus personajes al terminar la serie