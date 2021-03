Terminó el amor 💔 Jennifer Lopez y Alex Rodriguez se separan

Después de años juntos, JLo y Alex Rodriguez finalizan su relación y cancelan su compromiso. Esto es lo que se sabe.

Todo indica que no habrá boda ni próxima unión «J-Rod», pues Jennifer Lopez y Alex Rodriguez le pusieron fin a su relación. Así lo informó Page Six; de manera oficial, no habrá comprmiso.

JLo y Alex Rodriguez terminan su relación

Se dio a conocer a finales del 2020 que la ahora ex pareja planeaba no llevar a cabo su boda por motivos de la pandemia. Así, una de las parejas más famosas de Hollywood dejaba apenas rayos de esperanza para ver si la cantante y el ex deportista daban el «sí quiero ante el altar». Ahora esa idea tiene conclusión.

Lo que se sabe de la ruptura de Jennifer Lopez y Alex Rodriguez

Tanto Page Six como TMZ citaron fuentes que no se dieron a identificar. Sin embargo, clarificaron su ruptura. JLo y Alex habían anunciado su compromiso en 2019, después de estar juntos durante dos años.

En esta entrevista, Lopez comentó que Rodriguez había visto a un terapeuta durante el tiempo de cuarentena y afirmó: «Creo que fue un gran apoyo en nuestra relación». Pero aparentemente no hubo frutos.

De lo último que vimos en Instagram sobre «J-Rod» fue una foto de la pareja durante la investidura de Joe Biden. También un enorme ramo de rosas que le regaló Alex (no estoy llorando, tú estás llorando).

Por parte de Alex, solamente hay una foto en su yate, mientras disfruta del fin de semana. A finales de febrero compartió una foto con JLo, recalcando su ‘perfección’ desde República Dominicana.

SIGUE LEYENDO: