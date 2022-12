Ellos son los tres hijos que tuvo Julia Roberts con el esposo que, dicen, "le robó a otra mujer"

Julia Roberts y su esposo Daniel Moder llevan dos décadas juntos, pero el inicio de su historia de amor ha sido todo menos tranquilo. La Mujer Bonita del cine ha tenido una interesante lista de galanes y una serie de amores que dieron de qué hablar —como cuando canceló su boda tres días antes porque su futuro esposo la engañó con una stripper–.

¿Cuántas parejas ha tenido Julia Roberts?

Julia Roberts, de 55 años, ha tenido varios galanes hollywoodenses —y uno que otro figuró en los titulares de los periódicos—. Técnicamente, Julia Roberts ha estado más veces comprometida, que casada, y ha pasado por el altar en dos ocasiones, con Lyle Lovett y con Daniel Moder.

Primero se casó con el cantante Lyle Lovett en 1993, pero tan solo dos años después se separaron y terminaron en divorcio. Tras varios encuentros románticos, Roberts encontró la estabilidad que deseaba con Daniel Moder, a quien conoció en el rodaje de El Mexicano; se casaron en 2002 y siguen juntos con tres hijos en común.

¿Por qué dicen que Julia Roberts es una “roba esposos”?

El segundo matrimonio de la actriz causó polémica por las circunstancias en las que inició. Julia aún estaba saliendo con su pareja del momento, Benjamin Bratt, y Daniel ya llevaba tres años casado con la maquillista argentina Vera Steimberg.

Ambos coincidieron en El Mexicano —ella actuando al lado de Brad Pitt y él manejando las cámaras. Empezaron los rumores de que la actriz y el camarógrafo se habían enamorado mutuamente, y de hecho Roberts habló de esto con Oprah Winfrey para revelar que fueron “solo amigos”.

“[Saber que Daniel Moder estaba casado] provocó un enorme impacto en mí. Pero él arregló sus cosas y se separó de mí. Y yo arreglé mi vida y me separé de él. Creo que esa es la única razón por la que finalmente pudimos enamorarnos y estar juntos”, dijo Julia Roberts a Oprah Winfrey

La situación causó más conmoción cuando se supo que Daniel Moder le pidió a Vera Steimberg el divorcio, a lo que la maquillista pidió tiempo para realizarlo —situación que definitivamente no le gustó a Julia. Entonces llegó uno de los looks más polémicos de los noventa —al mejor estilo ‘vestido de la venganza’ de Lady Di—, y Julia Roberts posó con una playera que decía ‘A Low Vera’. ¿Mensaje oculto? Quizá. Lo cierto es que Oprah le preguntó de esto a la actriz de Eat, Pray, Love y contestó, “¿sabes qué es? algo privado, y yo apoyo a mi playera”.

Meses después de firmar su divorcio, Daniel Moder y Julia Roberts se casaron. Vera Steimberg le dijo a The Sun, “nunca perdonaré a Julia, es una roba esposos. Estará buscando un nuevo esposo en un año”.

¿Cuántos hijos tiene Julia Roberts?

Julia y su esposo Daniel tienen tres hijos: los gemelos, niña y niño, Hazel Patricia y Phinnaeus Walter Moder, y el tercer hijo biológico Henry Daniel Moder.

La actriz de My Best Friend's Wedding dio a luz a los gemelos en 2004 (tienen 18 años) y en 2007 llegó su tercer hijo (tiene 15 años). Julia mantiene la privacidad de sus hijos y aún no figuran en el mundo cinematográfico, pero le gusta compartir imágenes de ellos de vez en cuando.

Una fuente reveló a US Weekly que Julia y Daniel “tienen un amoroso y sólido matrimonio”, y que adoran involucrarse en la vida de sus hijos lo más que sea posible. “Julia adora ver a Dani con los niños. Le llena su corazón y hace que se enamore de él cada vez más”.

En una entrevista para Today, la oscarizada actriz reveló que a veces se siente mal por “no ser buena mamá”: “A veces me atenaza el miedo a estropearlo [la maternidad]. Y a veces les digo a mis hijos: ‘Entonces, ¿hoy, yo como mamá? ¿Podemos quitar eso del tablero porque lo arruiné?’".