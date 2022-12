Cuando Julia Roberts canceló su boda tres día antes porque su futuro esposo la engañó con una stipper

A veces las anuncian con bombo y platillo, y en otras ocasiones son ceremonias privadas hasta con menos de 20 invitados —lo cierto es que las bodas de los famosos son eventos de interés general y todo el mundo quiere saber los detalles del enlace entre celebs. Pues entre los diversos pretendientes de Julia Roberts destaca Kiefer Sutherland, pero no por las mejores razones, pues evitó que llegaran al altar porque le fue infiel a días de la boda.

Julia Roberts y Kiefer Sutherland/ getty

¿Cuántas veces se ha casado Julia Roberts?

Como buena mujer bonita, la actriz ha vivido grandes historias de amor que no siempre han tenido un final de película. Julia Roberts se ha casado dos veces: la primera con el cantante Lyle Lovett (duraron de 1993 a 1995), y la segunda con Danuel Moder (en 2002 y a la fecha siguen juntos).

El día que Julia Roberts fue una ‘novia escapando de su boda’

Ambos se conocieron en 1990 en la película Flatliners. Kiefer Sutherland habría sido su primer esposo, ya que se comprometieron y programaron una boda estilo Hollywood para el 14 de junio de 1991 —literalmente iban a intercambiar votos en un escenario de Twentieth Century Fox decorado como un jardín pastoral para 150 invitados. Ambos eran unos jóvenes de 24 y 23 años.

Julia Roberts y Kiefer Sutherland/ getty

La anécdota dice que el actor de Lost Boys dejó a Julia en casa y decidió irse a un hotel con una stripper de 24 años llamada Amanda. Esta joven habría vendido la historia a los medios a cambio de dinero, y mencionó que Kiefer se refería a Roberts como “una princesa de hielo insegura” (vía The News).

Las cosas se volvieron más complicadas cuando se supo que había un triángulo amoroso entre Julia Roberts, Kiefer Sutherland y su mejor amigo, Jason Patrick. Kiefer regresó al departamento solo para enterarse de que Julia canceló la boda y se fue a Irlanda de viaje con Jason.

Julia Roberts y Jason Patrick/ gettyJuli

Kiefer habló con People sobre su ruptura con Julia en 2016, y dijo que ‘ella tuvo mucho coraje’. “Ambos estábamos jóvenes y muy enamorados, decidimos casarnos, pero este otro asunto lo opacó por completo. Ella era indudablemente la mujer más famosa del mundo, y esta boda era supuestamente algo muy grande”.

“Y en medio de todo, creo que tuvo el coraje. Eso no era lo que ella quería hacer. Y creo que eso toma mucho coraje, además de otras cosas, simplemente poder decir ‘no puedo hacerlo’”, confesó Sutherland.

En 2019, Kiefer y su amigo Jason hablaron de lo sucedido en el podcast Inside of You, y Kiefer reconoció que el tiempo después de la ruptura ‘fue difícil’. “Mira, la verdad es que… de donde yo vengo, te enamoras, y tú te enamoras, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Ella es una extraordinaria persona y él también lo es, y el momento es lo que es y todos se mueven a partir de ello”.