Kate Hudson habla con honestidad sobre criar a sus 3 hijos en pandemia

La actriz y empresaria Kate Hudson revela cómo ha sido criar a sus hijos en tiempos de pandemia y con diferentes padres.

«Tengo muchos papás, y muchos hijos por diferentes lugares», contó Kate Hudson en Sunday Today. Kate tiene tres hijos con diferentes padres. Ryder (17) de su primer matrimonio con Chris Robinson, Binham (9) con Matt Bellamy y la pequeña Rani (2) con su actual compañero, Danny Fujikawa. Los cuatro han estado conviviendo a lo largo del confinamiento, y Hudson comparte su experiencia.

«Nunca, en un millón de años, habría pensado pasar tanto tiempo en un solo sitio»

Hudson confesó que tuvo buenos y malos momentos en familia. «Y cuando tienes tantos hijos, a veces hay momentos en que te escondes en el baño y piensas ‘por favor, por favor sáquenme de aquí».

Pero la estrella de How to Lose a Guy in 10 Days reconoció que siempre hace conciencia de las «muchas personas que perdieron a sus seres queridos».

Sobre cómo pasa el tiempo con sus crías, afirma: «A veces pienso ‘oh si, esto es grandioso y estamos sabiendo llevar las cosas’, pero en realidad hay días mejores que otros, y hay días en que debo recordarme ser más agradecida».

El ’41-year-old issue’ de Kate Hudson

Durante la entrevista, Hudson tocó el tema sobre la relación distante con su padre, el actor y músico Bill Hudson. De acuerdo con People, Kate nunca conoció a su padre —quien se casó con su madre, Goldie Hawn, en 1976 a 1982—. Recientemente habló de ello en el podcast Sibling Revelry podcast con su hermano Oliver Hudson.

Y afirmaron: «Desafortunadamente, creo que el distanciamiento es demasiado común. Y es importante que la gente hable de ello. A veces necesitamos un poco de plática y humor para movernos a lugares que puedan curar nuestras heridas». Lo llama el 41-older-issue.

Mencionó lo agradecida que está con su madre y su padrastro, «pero no quita el hecho de que no conocimos a nuestro padre. A veces la gente necesita escuchar que no están solos».