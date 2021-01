La actriz Kate Winslet revela que sufrió de ataques, acoso y bullying tras el éxito de Titanic. Esto fue lo que declaró.

Titanic recibió 11 estatuillas en los premios Oscar de 1998, así como 14 nominaciones. Fue la gran triunfadora de la noche, pero hay alguien que no vivió de la misma manera la victoria de esta cinta. Y es Kate Winslet, quien recién confesó haber sufrido ataques y bullying a raíz de la afamada película.

«Me criticaron bastante, la prensa británica fue bastante cruel conmigo», cuenta Kate Winslet

Kate, de 45 años, se sinceró en entrevista con Mac Maron para el podcast WTF sobre lo que padeció al actuar en Titanic.

«Me criticaron bastante, la prensa británica en realidad fue cruel conmigo. Me sentí intimidada. Recuerdo pensar ‘bueno, esto es horrible, pero espero que pase’. Y definitivamente pasó, pero me hizo darme cuenta que si esto era ser famosa, no estaba lista para serlo«.

Reconoció sentirse ‘demasiado joven’ al ingresar al mundo de la actuación. Con apenas 21 años, el mundo había encontrado un nuevo nombre, pero su recibimiento fue distinto al esperado.

Las heridas de la infancia de Kate

La ganadora de un Oscar resaltó: «Estuve sujeta a un gran escrutinio físico personal». Esto lo remonta a su infancia, cuando los niños le hacían bullying por su peso. Recordó que uno de sus profesores le dijo a los 14 años que «debía conformarse con los papeles de gorda».

A raíz de ciertos comentarios y declaraciones, Winslet pensaba todo el tiempo en el «perfeccionismo» de su actuación. Y comentó al podcast: «En aquella época sentía que no estaba realmente preparada para hacer muchos trabajos importantes en Hollywood. Fue una gran responsabilidad. No quería cometer errores ni estropearlo».

Una defensora del body positive

Kate ha demostrado estar orgullosa de ser perfectamente imperfecta. No solo lo demuestra profesionalmente, sino que surge a nivel personal y lo comparte con la comunidad.

Ha dado charlas al respecto, como la audiencia que tuvo hace un par de años en WE Day UK en una escuela de Londres. Contó: «[De niña] sentía que no era lo suficientemente buena. Que no me veía bien. Todo porque no cabía en la idea de ‘perfecta’ de los demás. No tenía un cuerpo perfecto. Y rara vez escuchaba algo positivo».

Y alentó a los niños a pensar en la importancia de enfocarse en el trabajo arduo, en «ser indestructibles para hacer lo que amas, y saber el valor que posees».