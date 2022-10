Esta mujer de 72 años posa en bikini y calla a las críticas por sus looks juveniles, pues la edad es solo un número

Usa faldas de tutú, vestidos de red y plataformas. Ah, ¿mencionamos que tiene una barra para hacer pull ups en casa? Esta mujer de 72 años es todo menos convencional.

Tienes que conocer a Keiko Guest, la sensación de TikTok que demuestra el poder y capacidad de las mujeres maduras.

Cada vez vemos a más mujeres luciendo tal y como ellas quieren sin importar su edad.

A los 72 años, Keiko Guest aún mantiene el gran hábito de vestirse para ella misma, usando lo que quiera tal y como desea.

Además del show de moda, lo que más ha sorprendido de esta tiktoker e instagramer es la elasticidad, la fortaleza y el abdomen plano que posee.

Keiko es originaria de Georgia, Estados Unidos, pero tiene raíces japonesas.

Es bailarina profesional y defensora del bienestar, además de que siempre ha estado activa desde joven.

Su flexibilidad es impresionante, y le gusta subir videos mostrando rutinas de ejercicio en las que usa la barra para hacer pull ups y hasta camina sobre sus manos.

En cuanto a rutina de belleza, confesó que usa aceites naturales para frotar en su piel y que a los 50 empezó con rellenos y botox cada cierto tiempo, vía Daily Star.

Asimismo, en un TikTok enseñó el tratamiento de plasma que está haciendo para curar su cutis de un accidente que tuvo con ácido años atrás.

En el video enseñan cómo la “inyectan” con su propia sangre y su propio plasma. ¡La belleza tiene su precio!

En uno de sus videos más recientes, y ligado a las elecciones en Estados Unidos, Keiko contó que casi pierde la vida a los 24 años por un embarazo ectópico, así que alentó a sus seguidores a votar de forma inteligente y a proteger la educación sexual en el país.

Claramente Keiko Guest tiene muy buenos genes, y eso se lo explicó a una usuaria meses atrás: “estoy genéticamente predispuesta a ser talla petit (soy de padres pequeños), mi dieta es a base de plantas, y perdí 25 libras en un mes en 2018 porque tenía tres trabajos, mi mamá estaba muriendo y me rompí un tobillo”.

No es sorpresa que Keiko reciba muchos comentarios de odio en cada video que sube.

Esta tiktoker no teme a callar a los irrespetuosos, como aquel que comentó: “no tienes que vestirte de 72, pero tu razonamiento no tiene sentido (esto normalmente viene con la edad), el querer vestirte como niña cuando tienes 72 años”.

A Keiko no le afectó esta opinión-no-pedida y aclaró, “cuando tienes 72 y te queda la ropa de niña talla 12-16, ¡es más barata!”, acompañado de un video bailando y usando todo tipo de conjuntos.

Una usuaria emocionada respondió al video de Keiko y la llamó su inspiración.

¡Me encanta que no dejas que nadie te defina o te diga cómo "deberías" ser! Sigue rockeando!! Eres una inspiración!! Ps.. Me dicen todo el tiempo que una mujer de mi edad no debería tener el pelo tan largo. ¿Eh? ¡¡Lo que sea!!