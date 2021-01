«No me interesan esas escenas de sexo». Keira Knightley ya no rodará desnuda si la película es dirigida por un hombre. Como ella, hay más actrices.

Aunque Keira Knightley ha rodado en diversas ocasiones al desnudo, finalmente decidió ya no volverlo a hacer. Así lo confirmó en su participación en podcast Chanel Connects, en conversación con la cineasta Lulu Wang y la escritora Diane Solway.

Keira Knightley pone una cláusula en su contrato para prohibir que le pidan grabar escenas de desnudos

Comentó que es tanto por ‘vanidad como por la mirada masculina’.

«Soy demasiado vanidosa y mi cuerpo ya tuvo dos hijos, así que preferiría no pararme desnuda frente a un grupo de hombres. Me siento muy incómoda ahora tratando de retratar la mirada masculina».

Condiciones: una directora y una historia sobre maternidad o aceptación corporal

La estrella de 35 años sentenció: «No me interesa participar en esas escenas de sexo horribles en las que estás toda engrasada y todo el mundo gruñe».

Pero hay un par de condiciones con las que consideraría grabar escenas de sexo. Solamente si la directora es mujer y la historia relatará algo relacionado a la maternidad o aceptación corporal. Enfatizando: «Si fuese una historia sobre ese viaje de la maternidad a la aceptación del cuerpo… Pero tendría que ser con una directora. Así no tengo prohibición absoluta en hacerlo, pero sí con los hombres».

Famosas que se niegan a hacer desnudos en pantalla

Así como Keira, hay otras celebs que han declarado su rotunda negación para salir sin ropa frente a la cámara.

Están Julia Roberts, quien dijo a Daily Mail en 2019 que «como madre, debe ser así». O Ana Kendrick, cuyo personaje en Mike and Dave Need Wedding Dates sí apareció desnuda, pero usando una doble, como le contó a The Telegraph.

Sarah Jessica Parker, estrella de Sex and the City, dijo a The Hollywood Reporter que no juzga a la gente que lo haga, «es fantástico que se sientan bien con ello», pero su cláusula dice cero desnudos.

Jennifer Garner, Blake Lively, Rebel Wilson y Jessica Simpson son unas cuantas más que se unen con la cláusula.

