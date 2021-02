Ruptura final: Kim Kardashian y Kanye West firman el divorcio

Kim Kardashian y Kanye West dan por terminado su matrimonio de seis años. La pareja hollywoodense firma el divorcio.

Se conocieron en el 2000 cuando Kanye hizo su primera aparición en Keeping up with the Kardashians. El tiempo pasó, en 2012 él le declara su amor con su canción Cold y después formalizaron. El matrimonio que duró casi siete años se da por concluido, y así, como se venía cosechando, Kim Kardashian y Kanye West firmaron su divorcio.

El tercer divorcio de Kim y el primero de Kanye

La Kardashian estuvo casada con el productor musical Damon Thomas, luego con el ex jugador de baloncesto Kim Humphries —cuyo divorcio se firmó a los 72 días de casados— y en esta tercera ocasión, con Kanye West, de quien ahora se divorcia.

TMZ dio a conocer la noticia, cuyas fuentes afirmaron que fue un ‘divorcio amistoso’.

Kim y Kanye en asuntos legales

El medio señala que Kim está pidiendo por custodia legal y física de los cuatro hijos que tuvieron, asunto con el que, según informaron, Kanye está de acuerdo. Pero que ambos accedieron al co-parenting.

Kim Kardashian respetará el papel de Kanye West en la vida de sus hijos

Un informante reveló a E! News que el rapero tiene tiempo fuera de casa, pero que «quiere seguir jugando un papel fundamental en las vidas de sus hijos». Mencionó que Kim está ‘lógicamente, en acuerdo’.

Y ante este escenario, el testimonio añadió: «Kim siente que ya está divorciada. Los dos están en ‘el aire’ y no se atrevían a anunciarlo en público».

