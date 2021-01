Es correcto, Kim Kardashian y Kanye West firman el divorcio. La polémica pareja pasó por muchos sucesos, así que recordemos un par de ellos.

El 2021 no lleva ni 10 días y las noticias ya están que arden. Una de las parejas más conocidas mundialmente firmó su divorcio: Kim Kardashian y Kanye West le dicen adiós a su matrimonio. Recordemos un par de momentos icónicos y uno que otro polémico que vivieron.

La «esclavitud»

En entrevista con TMZ, Kanye dijo: «Escuchamos sobre la esclavitud hace 400 años… Peto suena a una opción». Después de esta polémica declaración sobre la esclavitud de los afroestadounidenses, Kim alegó: «¿Grité por, lloré e hice mi pelea ante ello? Totalmente», y concluyó que ambos tenían «puntos de vista diferentes de vez en cuando».

Los tuits

Kim saltó en defensa de su entonces esposo cuando lo señalaron de ser pro-Trump. Dijo: «La prensa está tratando de endemoniar a mi esposo. Sus comentarios sobre Kanye son erróneos y estos tuits son inclusive escalofriantes». Luego, Mr. West publicó otro tuit: «Mi esposa me llamó y me pidió hacer claro algo para todos: no estoy a favor de nada de lo que Trump hace, jamás estoy 100% a favor de nadie más que de mi».

«Nunca he usado nuestra alberca»

La pareja fue entrevistada por Architectural Digest y Kim confesó jamás haber usado la alberca de su mansión de 60 millones de dólares. Ella fundamentó «En realidad nunca he usado nuestra alberca, Me encanta, pero un jacuzzi habría sido mejor». Y Kane, sorprendido, la arremeda «¿Puedes creerlo, puedes creer que no tenemos un jacuzzi?».

El trastorno bipolar

Kim se abrió ante las redes sociales sobre el trastorno bipolar de su entonces esposo. «Cualquiera que tenga un ser querido que también lo tenga, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es». En aquel entonces, una fuente reveló a ABC News: “Kim y Kanye están bien. Él se encuentra en un mejor estado mental. Su matrimonio necesita trabajo, pero Kim está dispuesta a darlo todo por él, porque saben que lo que tienen es más que valioso”.

Cuando Kanye le gritó a la entrenadora de Kim

El rapero se puso «loco» cuando la entrenadora de su esposa dijo que «sería imposible imaginar a Kim con 15 libras menos». Él externó furioso: «Espera un momento… ¿tú, la entrenadora, me estás diciendo que no puedes imaginarla con 15 libras menos? Entonces da por seguro que necesitamos otra entrenadora, porque si yo te digo que ella debe bajar de peso hasta en los dedos de los pies, lo vas a p**as hacer».

El último viaje en búsqueda de la reconciliación

En 2020, ambos partieron a Wyoming, esperando que el viaje resultase un último esfuerzo para no terminar en divorcio. Esta decisión se tomó después de que el rapero decidiera ser candidato a la presidencia de Estados Unidos. Una de sus declaraciones fue que por «mensaje de Dios», logró que Kim no abortara a North, y que ella y su suegra lo querían encerrar.