Kanye y Kim, un adiós épico: cómo se divide una de las fortunas más grandes de Hollywood

Durante casi una década, Kim y Kanye fueron la pareja más mediática del mundo, y ahora su divorcio también lo es. ¿Cómo se divide una de las fortunas más grandes de Hollywood? Te llevamos tras bambalinas para averiguarlo.

Por: Jessica Moreno

Luego de siete años de matrimonio y cuatro hijos juntos (North, Saint, Chicago y Psalm), la pareja que comenzó su romance en 2012 decidió poner fin a su historia. Los motivos no han sido revelados, pero todo apunta a que será una separación amistosa, con la custodia compartida de sus niños y una división de bienes 100% estructurada, gracias a un acuerdo prenupcial. ¿Por qué terminó el amor de Kim y Kanye West?

El único vistazo que hemos tenido a lo que sucede en casa fue durante un episodio de la temporada final de Keeping Up With the Kardashians, el espectáculo que dio fama a la familia y en el cual Kim admitió sentirse como “una perdedora” por su matrimonio fallido, fuera de eso, al cierre de esta edición ninguno ha dado declaraciones.

POWER COUPLE PARA RECORDAR

De principio a fin, todo lo que hicieron juntos fue extravagante. Kanye colmó a Kim de regalos originales y exorbitantes durante su relación, de un holograma de su papá fallecido para Navidad a una serenata con Kenny G para San Valentín. Su boda en Florencia y el festejo en París fueron dignos de un cuento de hadas moderno, con carruaje y castillo de Versalles incluidos, la celebración costó alrededor de 20 millones de dólares y con ella lograron la foto con más likes de Instagram hasta entonces: 2.4 millones de corazoncitos.

Compartieron uno de los hogares más caros de California, además de una mansión en Calabasas valuada en 60 millones de dólares y decorada con detalles ultralujosos, como un lavabo de 30 mil dólares diseñado para ellos. ¿Por qué costó tanto?

No tiene un sistema de drenaje regular, sólo una ranura para mantener un look minimalista, pues ‘Kimye’, como se le llamó a la pareja, quería hacer de su casa una obra de arte contemporánea.

¿QUÉ S ALIÓ MAL ?

A pesar del espectáculo que fue su matrimonio, o tal vez a causa de ello, llegaron problemas al paraíso.

El primero de ellos fue en 2019, cuando Kanye se convirtió al cristianismo y comenzó a pensar que su esposa era demasiado sexy. “No me daba cuenta de cómo estaba afectando mi alma y mi espíritu”, dijo a Kim en un episodio de su realitycuando trataba de convencerla de usar algo menos sensual para la gala del MET. “Sólo porque tú estás en un camino de transformación no significa que yo estoy en el mismo lugar contigo”, replicó ella.

Debido a sus nuevas creencias, el rapero también cambió el entorno de sus hijos, en conversación con The View a finales de 2019, Kim explicó:

“Los niños están creciendo y él es muy cuidadoso con lo que tenemos en casa, les quitó la tele del cuarto y le prohibió el maquillaje a North. Tuvo una epifanía. No es que no fuera un gran papá antes, pero ahora es más estricto con lo que los rodea”. Y agregó, “estoy de acuerdo con él, pero siempre voy a ser yo. Me encanta el viaje en el que se embarcó y creo que es un buen ejemplo para nuestros hijos, pero hay una línea delgada entre ser firme y hacer lo que se siente cómodo para ti”.

LA S ALUD ANTE TODO

Otra causa probable de su distanciamiento podrían ser los problemas mentales de Kanye que lo llevaron a ‘huir’ a su rancho en Wyoming y a compararse a sí mismo con el personaje de la película de terror Get Out (secuestrado y controlado psicológicamente por una familia).

En junio del año pasado escribió tweets preocupantes. “Espero en Dios que la mamá de North nunca la fotografíe haciendo Playboy”, “Kim iba a volar a Wyoming con un doctor para encerrarme como en Get Out porque lloré y quería salvar la vida de mi hija ayer”. “Todos saben que esta película es sobre mí”. La historia terminó con él volviendo a casa y disculpándose por su comportamiento.

Después llegó su idea de ser candidato a la presidencia con una campaña que prometía basarse en el sistema político de Wakanda, país ficticio de la película Black Panter. Sólo logró 60 mil votos y dejó al mundo especulando sobre su salud mental.

Al final aceptó que sufría un trastorno de bipolaridad y Kim pidió “compasión y empatía” para su esposo en Twitter. Pues “sus palabras no siempre se alinean con sus intenciones”, escribió.

Su manera diferente de ver el mundo se hizo evidente. Kanye quería siete hijos, “lo mejor es tener tantos niños como sea posible”, dijo el rapero al presentador James Corden, pero Kim declaró a E! News que cuatro era su límite. “Todos necesitan atención y quiero ser capaz de dárselas”. Además Kanye quería vivir en Wyoming. “Mi esposo compró un rancho ahí y su sueño es mudarse”, dijo Kim a Jimmy Fallon. “Pero a mí me gusta LA, así que sólo imagino veranos y fines de semana allá”. Estas dualidades resultaron demasiado para la pareja, cuyos detalles finales de divorcio podrían ser expuestos en TV para cerrar el reality show en grande. ¡Al menos eso esperan sus fans!

