Este es el cariñoso apodo que Diego Rivera le dio a Silvia Pinal al pintarle su famoso retrato

El muralista mexicano era conocido por plasmar en sus obras a las mujeres más hermosas de la época como Silvia Pinal, a quien llamaba de una forma muy especial

Además de pasar a la historia como uno de los muralistas y artistas mexicanos más célebres, la coquetería de Diego Rivera es otra de las definiciones que lo perseguirá hasta el fin de los tiempos.

Su tormentoso matrimonio con la pintora Frida Kahlo y las muchas conquistas extra maritales que tuvo, no fueron impedimento para que la gente pudiera ver y reconocer su talento. En pocas palabras, para 1930 Diego Rivera el artista mexicano más importante del momento.

Esto lo llevó a ser contratado por diversos personajes históricos que requerían de sus servicios, desde la familia Rockefeller, en donde plasmó el famoso y controvertido mural en el Rockefeller Center, hasta la diva del Cine de Oro Mexicano, Doña Silvia Pinal, quien era una de las mujeres más hermosas de aquella época.

La historia del retrato que Diego Rivera le pintó a Silvia Pinal

Diego Rivera pintando a Silvia Pinal pic.twitter.com/sNuUHqIpl7— La Condesa de Vivant (@MVivant) May 19, 2021

La historia del retrato que pintó Diego Rivera para Silvia Pinal fue contada en una ocasión por la misma actriz. La anécdota data de mediados de los años 50. El "Maestro Diego”, como muchos le llamaban, incluyéndola a ella, gustaba de tener una vida social muy activa, por lo que atendía regularmente a las reuniones y fiestas de moda donde iba la crema y nata de la vida cultural y política de México.

En una de aquellas fiestas conoció a Silvia Pinal, que en ese entonces tenía sólo 25 años de edad. Según cuentan, el pintor quedó impactado por su belleza y elegancia; por ello, y para ganar su atención, Rivera mencionó que podría pintarla en un cuadro. No obstante, la actriz no se atrevía a pedirle esto al pintor, pues al ser el artista de moda más codiciado de la época, imaginó que no podría pagar los costos de sus servicios.

“Para mí fue una experiencia nueva, nunca me habían pintado y yo quería que me pintaran. Menis Rosell, un arquitecto que trabajó conmigo muchos años y que quise mucho me dijo: “Ve a decirle (a Rivera) que te pinte”; pero yo le respondí: “Estás loco, ¿cuánto me va a costar? No obstante, él insistió y me dijo: “Vamos, luego hacemos cuentas. No te va a cobrar nada que no puedas pagar”.

Foto del homenaje a Doña Silvia Pinal en Bellas Artes, CDMX / Foto: Jacobo Jiménez

Fue así que deciden ir a plantearle el plan al Maestro Rivera.

Al recibirlos y plantearles la propuesta, Doña Silvia cuenta que éste le responde: “Claro que sí, chamaca”. Y desde entonces se referiría a ella de forma cariñosa con este apodo.

Tres meses fue el tiempo que se tardó Diego Rivera para terminar el cuadro, en donde retrata a una muy joven Silvia Pinal, de cuerpo completo y parada de frente, con un vestido negro elegante y una mirada fuerte y seductora.

La obra de arte se firmó el 3 de noviembre de 1956.

Cuánto cobró Diego Rivera a Silvia Pinal por pintarla en un cuadro

A medida que los meses iban avanzando y el artista iba terminando, relata la actriz que habló con el maestro debido a que se sentía preocupada por la cantidad de dinero que le iba a terminar debiendo por dicha obra de arte. No obstante, cuando la actriz le expresó su preocupación al pintor, éste le dijo:

- “¿Qué te parece si no te cobro nada?”, a lo que la actriz, sorprendida, insistió:

- “¡Cómo cree, maestro! Por favor, cóbreme. No mucho, pero cóbreme algo, por favor”.

“Al final, él me dijo: ‘O no te cobro nada o te cobro mucho’, por lo que le respondí: “Bueno, está bien, mejor no me cobre nada”. Y así fue, no me cobró nada. Fue el mejor regalo que me han hecho en toda mi vida”, relata la actriz.

¿Diego Rivera estaba enamorado de Silvia Pinal?

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en donde se le cuestiona a Doña Silvia Pinal sobre si Diego Rivera estaba enamorado de ella, la primera actriz respondió con un rotundo no:

“El Maestro Diego era un poeta, un hombre divino. Era muy cariñoso, con una sensibilidad a flor de piel. Me escribía versos, me pintaba ‘monitos’, pero siempre fue un caballero conmigo; jamás hubo nada de nada. Era muy lindo, pero nada más”.

Cabe resaltar que dicho cuadro fue un elemento inamovible y parte esencial del set del programa ‘Mujer, casos de la vida real’, programa de televisión insignia que condujo Silvia Pinal por muchos años.

Cuánto cuesta actualmente el cuadro que Diego Rivera le pintó a Silvia Pinal

Foto: Getty.

Es curioso que este retrato de uno de los artistas mexicanos más importantes de todos los tiempos, y que costó cero pesos, ahora está valuada en aproximadamente 3 millones de dólares, es decir, unos ¡60 millones de pesos! Además, sin duda, el cuadro que pintó Diego Rivera de Silvia Pinal es una de las obras más reconocidas del famoso pintor que logró capturar la esencia, belleza y juventud de una de las divas del Cine de Oro Mexicano, Doña Silvia Pinal.

