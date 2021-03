«‘La magia del caos’ superó todas mis expectativas»: Aislinn Derbez

La actriz estrenó la segunda temporada de su podcast y nos cuenta qué invitados tendrá, así como el aprendizaje que ha tenido durante el último año.

La actriz Aislinn Derbez estrena la segunda temporada de su podcast “La magia del caos”, y nos platica en entrevista exclusiva los detalles del por qué surgió y cuál ha sido su mayor aprendizaje, además nos comparte quienes son algunos de los invitados y que temas abordarán en estos nuevos capítulos.

“El que me hayan dicho en que les había ayudado el podcast para mí era mucho más satisfactorio que cualquier otra cosa en mi carrera”

Aislinn es la protagonista de “La magia del caos”, uno de los podcasts con mayor audiencia en las plataformas más importantes de streaming, el cual surgió al inicio de la pandemia bajo la intención de compartir y la necesidad de profundizar sobre temas de crecimiento personal.

¿Por qué se llama “La magia del caos”?

Creo que todos los seres humanos estamos con la ilusión de que en algún momento de nuestra vida vamos a llegar a un punto donde ya no habrá más caos y todo el tiempo estamos luchando contra el caos que va surgiendo en nuestras vidas sin darnos cuenta que eso nunca va a pasar, el caos es parte de la vida, de la enseñanza y en lugar de estar peleando contra él, hay que dejarlo fluir.

Si nos dejamos de pelear con ese factor de que siempre va a haber caos y que las cosas no van a ser como nosotros queremos, si nos hacemos amigos del caos sucede mucha magia y empiezan a pasar cosas increíbles y muy mágicas, no es fácil, pero es muy bonito, yo me di cuenta de eso a través de mi experiencia, el caos nunca va a parar.

¿En qué momento decidiste crear tu podcast?

Es algo que tenía en la cabeza desde hace bastante tiempo, prácticamente desde que fui mamá, con todo lo que me pasó en mi postparto, fue bastante rudo para mí, era una rudeza que no me esperaba, con lo poco que se hablaba del postparto, sistemas de depresión postparto y todo el cambio que hay, se me ocurrió hacer un podcast que hablara de esas dificultades.

En ese momento estaba más enfocada en la maternidad y en la pareja, no me dio mucho tiempo de hacerlo porque estaba con mil cosas encima y siendo mamá de tiempo completo.

Tiempo después ya lo empecé a preparar y luego pasó lo de mi separación y ahí fue con más razón, cuando me separe de Mau dije – ya no quiero hacer nada, estoy con el corazón roto, me siento fatal- y gracias a que fui a terapia, lo fui manejando bastante bien, además fue una separación muy amistosa, no de tanto drama, era más el dolor interno de lo que estaba pasando, ahí fue cuando dije,- tengo que retomar este proyecto, tengo mucho que decir y compartir-, además muchos temas que quiero tocar y me apasionan de toda la vida, fue cuando me surgió una fuerza nuevamente de lo voy a hacer si o si cueste lo que cueste. Se juntó con lo de la pandemia y fue el momento perfecto para sacarlo porque el caos fue lo más evidente de que está presente en la vida.

¿Cómo consideras que ha sido la respuesta de tu audiencia y que tanto les ha servido tu podcast?

Ha sido una respuesta increíble, no me esperaba una respuesta tan fuerte, tan bonita, no tenía muchas expectativas y las superó, lo hacía más por necesidad de desahogo y de compartir, así como también poder hacer un contenido que me llenara y me sintiera satisfecha de poder compartir algo que realmente me interesa y fui viendo lo mucho que realmente impactaba a la gente, tal vez no lo esperaba tanto pero si fue demasiado bonito ver que con ciertos temas que iba tocando de repente les tocaba a la gente de forma muy específica, les cambiaba su perspectiva, y su manera en como estaban viviendo en ese momento ciertas cosas.

Me llegaban miles de mensajes todo el tiempo, mucha gente diciéndome que era justo lo que necesitaban escuchar, eso para mí es de las cosas más satisfactorias que puede haber y me llena más que cualquier persona que me diga, me gustó tu película o tu serie, el que me hayan dicho en que les había ayudado el podcast para mí era mucho más satisfactorio que cualquier otra cosa en mi carrera.

Ahora que se estrena la segunda temporada de tu podcast, ¿qué novedades habrá?

Vienen temas muy diferentes a los de la primera temporada y lo que más me gusta es que viene demasiado distinto el espectro de temas e invitados, incluso hasta opuestos, vamos a tocar temas muy duros, por ejemplo el podcast de lanzamiento es con Saskia Niño de Rivera que se dedica a ir a las cárceles y ver el lado de los victimarios, y ver que está pasando con las mujeres que están en la cárcel, destapar esa caja de pandora que nadie voltea a ver y darnos esa perspectiva de realmente quienes son los victimarios, el juicio que tenemos hacia ese tipo de personas, saber otro espacio y abrirnos a este no juicio, esta bonita e interesante la perspectiva que nos da Saskia.

Además invite a una amiga increíble, millennial, está conectadisima con otras dimensiones y nos quiere explicar que significan, que está pasando en el mundo, temas espirituales mucho más elevados, cosas demasiado terrenales y en otros planos, también cuestiono a Daniel Habif con el tema de Dios, por ejemplo le pregunto- porque lo pone afuera y no adentro-, confronto ese tipo de cosas, hablo también con uno de los principales budistas quien trajo al Dalai Lama a México, para que nos explique sobre el budismo, también invite a mi hermano José Eduardo hablando de temas más profundos de los que nunca lo hemos visto hablar. Hay variedad de temas, todos nos van a dejar una reflexión muy importante.

¿Cuál ha sido el aprendizaje para ti con todos los temas que has compartido?

Mucho, una de mis pasiones es aprender cosas nuevas y reflexionar sobre ellos, investigar sobre la vida, por qué estamos aquí y porque nos pasa lo que nos pasa, simplemente es ampliar mi sabiduría interna, no nos dejamos que nuestra intuición se abra porque estamos llenos de información que no cuestionamos afuera, para poder ir hacia adentro y entender más la vida y no hacernos tanto las víctimas.

Mucho de lo que me gusta hacer en el podcast y que he aprendido también, es como hacernos responsables de nuestra propia vida sin estar culpando a los demás de lo que nos pasa, me encanta siempre retomar ese tema.

Hacernos responsables para poder ser dueños de nuestras vidas y poder confrontar de la mejor manera cada cosa que nos pasa.

Por Diana Laura Sánchez Instagram @dianalaausr

