Así luce Imelda Staunton como la reina Isabel II para la 5ta temporada de ‘The Crown’

Aún quedan dos temporadas más para que la serie The Crown siga dando de qué hablar. Ahora, la plataforma de streaming liberó la primera foto de la próxima intérprete de la reina Isabel II. Se trata de Imelda Staunton, actriz británica de 65 años.

Si todavía no te queda claro el cambio de actores en The Crown, aquí te lo explicamos. Pero lo importante es que Staunton sustituirá a la galardonada Olivia Colman y tomará el papel de la monarca —ya en edad más avanzada—.

An early glimpse of our new Queen Elizabeth II, Imelda Staunton. pic.twitter.com/ZeMSA1hDnv

— The Crown (@TheCrownNetflix) July 30, 2021