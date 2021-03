El cabello, anillo y abrigo: Kristen Stewart causa furor con su similitud a Lady Di

Nueva imagen de ‘Spencer’, con la princesa Diana interpretada por Kristen Stewart. ¿Crees que se parece mucho? También revelaron quién será el príncipe Carlos.

La historia que el director Pablo Larraín traerá con Spencer serán los tres días de vacaciones de Navidad en la casa de los Windsor. Con este drama, veremos a una madura princesa Diana entre la espada y la piedra por su matrimonio con el príncipe Carlos. Quien estará en el papel de Lady Di es la camaleónica Kristen Stewart, figura que ha dejado buenas impresiones con esta interpretación gracias a su parecido con la royal. ¿Concuerdas con ello?

Recién sacaron nueva foto de Kristen como la princesa Diana e internet explotó. Los fans se volcaron para decir que su similitud es asombrosa y que su ‘actuación natural’ será favorecedora en este proyecto.

Nueva fotografía de Kristen Stewart como la princesa Diana: ser Lady Di fue ‘muy poético’

La película sigue en rodaje y esperan estrenarla antes del 2022, cuando se cumple el 25 aniversario luctuoso de Diana.

En esta nueva imagen vemos a la actriz con un atuendo que la princesa usó en Portsmouth, Reino Unido, en el ’89. La royal fue fotografiada con un abrigo a cuadros con solapas color negro, suéter de cuello alto blanco, aretes de perla y un clutch rojo.

Aunado al outfit, en el retrato vemos el reluciente anillo de compromiso que Carlos le dio a Diana. ¡Detalles importantísimos!

Sobre cómo se preparó Stewart para interpretar a Diana, contó a ET Online que fue «algo muy poético». Añade que fue una «interiorización a los tres días más difíciles para Diana, antes de hacer algo tan retorcido como dejar a la familia real».

Confesó que, de cierto modo, quiere dejar esta historia exclusiva a su personaje: «Realmente solo estoy leyendo todo lo que puedo y luego lo olvido, porque considero que es una historia verdaderamente personal».

¿Y quién será el príncipe Carlos en Spencer?

De nacionalidad británico y principalmente conocido por la serie Poldark, el príncipe Carlos será Jack Farthing. Su filmografía empieza desde 2014, con The Riot Club, seguido de títulos como Burn Burn Burn, Official Secrets, Love Wedding Repeat y The Lost Daughter. Además ha participado en múltiples series con BBC One.

