Celebramos los 72 años de Richard Gere con sus mejores películas (y donde más galán se ve)

Nacido en 1949, Richard Gere impulsó su carrera en el cine cuando apareció en ‘Looking for Mr. Goodbar’ (1977). A partir de ahí no dejamos de verlo en títulos muy variados —que van de ‘American Gigolo’ a ‘An Officer Gentleman’. Para su suerte, Gere es de los actores que ha visto numerosas nominaciones al Oscar, pero ninguna recompensa. Se ha llevado estatuillas de los SAG Awards y Globo de Oro, pero en carisma and looks, es el ganador para muchas de nosotras. Con motivo de sus 72 años, enumeramos varias de sus destacadas películas que no nos cansaríamos de ver.

1) AN OFFICER AND A GENTLEMAN (Taylor Hackford, 1982)

2) AMERICAN GIGOLO (Paul Schrader, 1980)

3) CHICAGO (Rob Marshall, 2002)

4) PRETTY WOMAN (Garry Marshall, 1990)

5) DAYS OF HEAVEN (Terrance Malick, 1978)

6) ARBITRAGE (Nicholas Jarecki, 2012)

7) PRIMAL FEAR (Gregory Hoblit, 1996)

8) THE COTTON CLUB (Francis Ford Coppola, 1984)

9) I’M NOT THERE (Todd Haynes, 2007)

10) LOOKING FOR MR. GOODBAR (Richard Brooks, 1977)

