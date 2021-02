“Little Birds”, una serie erótica y de época que no te puedes perder

Si conoces la colección de relatos eróticos de Anaïs Nin, amarás «Little Birds”.

Ambientada en la década de 1950 en Tánger y filmada en Andalucía, España, la serie de seis episodios está protagonizada por Juno Temple (Maleficent: Mistress of Evil, Dirty John), Hugh Skinner (The Windsors, Fleabag) David Costabile (Billions, Suits, Breaking Bad), Nina Sosanya (Love Actually,, Killing Eve) y Rossy De Palma (La ley del deseo, Mujeres al borde de un ataque de nervios).

Por tal motivo y para calentar motores, charlamos con Juno Temple sobre su papel en Little Birds.

-¿Qué es lo que más te llamó la atención para aceptar el papel de Lucy?

Una de las cosas que pienso de este personaje es que es aquellas que cuando le prohíben algo, tiene más ganas de hacerlo y más la empodera para realizarlo. Y Lucy comienza a preguntarse por qué no tratar esto, o lo otro. ¿Qué tal si hago esto que me han dicho que no lo puedo hacer, pero igual nadie se va a enterar que lo hice? Es una curiosidad de hacer aquello que le han dicho que no. Comienza a tener una obsesión de tener cosas que nunca ha podido, se vuelve una meta personal que tiene que lograr. Ella ha estado restringida por muchas cosas, pero va a llegar un momento en el que explote. Entonces, jugar con un papel así es muy emocionante.

– Describe a Lucy en tres palabras

Sorprendida, curiosa y amorosa.

– ¿Cómo te metiste en el papel de Lucy?

Yo había leído el libro cuando tenía 13 años y me fascinó. Luego supe que este proyecto se estaba llevando a cabo y audicioné porque me encantaba la idea de participar en él. Primero envié un video para que lo evaluaran, luego me reuní con el director para hacer ciertas escenas y, finalmente, me avisaron que había quedado y estuve muy emocionada de ser la elegida. Pero en realidad todo fue un proceso de casting que tomó varias semanas.

– ¿Hay diferencia entre la Lucy de la novela escrita a la de la pantalla?

Little Birds está inspirada en el libro, pero no es la misma versión de Lucy en el libro. Creo que Lucy es una inspiración de la mujer de aquella época, explorando algo que le han dicho que no puede explorar. Además, yo como actriz, tuve la libertad de crear el personaje de Lucy, así que habrán cosas de Juno en ella, también de mujeres que quiero y admiro mucho. Pienso que el personaje es la animación de la mujer de los años 50 y sí hay una gran diferencia de un personaje en el papel, que de un personaje en tv.

– ¿Cómo fue para ti filmar las escenas eróticas?

Creo que desde que haya confianza en ti misma y que haya también un respeto dentro de la producción y sabes qué líneas no cruzar y haya acuerdos que tienes con una conversación previa con tus compañeros de escena, puedes sentirte a salvo en manos de la otra persona. Llega un momento donde hasta hacer este tipo de escenas lo disfrutas porque admiras tu papel como actriz y sabes que es parte de tu trabajo. He tenido casos que hasta tengo que hacer escenas eróticas con algún actor muy muy guapo y pienso quién no disfrutaría de hacer esto? (risas)

– ¿Cómo ves el papel de la mujer en “Little Birds” y cómo crees que ha cambiado al día de hoy?

Creo que tiene que ver con un tema de libertad. En esta época había un montón de restricciones y de comportamientos sociales que debían tener las mujeres. Por ejemplo, mi voz al comienzo de la serie es mucho más suave y delicada, porque era propio de una mujer educada. Hoy en día una mujer se puede sentar en el piso, ponerse pantalones, quitarse los tacones porque le duelen los pies. En aquella época eso era inimaginable, eran restricciones que tenían las mujeres. Lo mismo el tema de la sensualidad, las mujeres no podían mostrar su cuerpo, sentir su erotismo. Hoy en día es lo más común y tienes todo el derecho a vivir y sentir tu cuerpo de la manera que tú quieras.

– ¿Por qué no debemos perdernos “Little Birds”?

Vemos muchas series eróticas últimamente en la televisión, pero siento que Little Birds es diferente por la posición de las mujeres en esta producción, ellas son las que están buscando el clímax, no los hombres que es poco común verlo en otra historia. Además es una serie que explora el erotismo y lo que significa este viaje en la humanidad.

– Lucy realiza un viaje desde Nueva York hasta Tánger, ¿cómo crees que este viaje afectó a tu personaje?

Lucy sólo ha visto fotos de estos lugares, no conoce nada de Tánger. Es como cuando una niña pequeña ha visto fotos de Disneyland y llega a este lugar, como siempre lo soñó y dice esto es real! Estando en este nuevo país se da cuenta que la vida no era como lo habían planeado sus padres, de ser la mujer perfecta, la esposa perfecta. Podemos decir que en este viaje ella comienza a conocerse a sí misma y conocer su lado más erótico. Todo es totalmente diferente para ella, la ropa, la comida, el estilo de vida, la manera de pensar de las personas. Ella aprende mucho de Tánger y se da cuenta que esta vida perfecta no existe, pero ahora tiene la libertad de escoger la vida que quiere realmente vivir.

¿De qué trata Little Birds?

Llegamos con la heredera de Nueva York Lucy Savage (Juno Temple) recién desembarcada del barco transatlántico y lista para el amor y el matrimonio en climas exóticos. Sin embargo, cuando su marido Hugo (Hugh Skinner) no la recibe de la forma que ella esperaba, se sumerge en el sorprendente, diverso y degenerado mundo de Tánger en 1955.

Algo muy importante aquí es que no se trata drama de época sobre una mujer ingenua en el extranjero, al contrario, Little Birds es una historia moderna de una mujer que empieza perdiendo y luego se encuentra en un mundo cautivador. Lo que Lucy descubre es un mundo en constante cambio, un país que se estremece en la cúspide de la independencia, poblado por una miríada de personajes, incluyendo a una provocativa dominatriz, Cherifa Lamor (Yumna Marwan), quien captura la imaginación de Lucy de una manera particular.

Una reinvención audaz y subversiva del melodrama en tiempos modernos, Little Birds lleva al público y a todos los personajes en un viaje ingenioso, conmovedor y provocativo hacia la libertad y la independencia.

Escrita por la autora de The Girl Who Fell to Earth, Sophia Al-Maria, y dirigida por la directora de House of Cards, Stacie Passon, Little Birds es una producción de Warp Films. Los productores ejecutivos son Ruth McCance, Peter Carlton y Mark Herbert para Warp Films y Kara Manley para Sky Studios.

La serie se estrena el 14 de febrero 2021 por Starzplay.

Aquí un adelanto: