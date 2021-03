Llegó la primavera, unas de las estaciones favoritas del año gracias al clima cálido y a los vibrantes colores de la naturaleza. Claro, que los astros también están listos para la temporada, así que si quieres saber qué dicen los horóscopos, ¡sigue leyendo!

Aries

En esta primavera libérate de esa lucha interna constante por no aceptarte. Recuerda que tus defectos no te definen. Yo te recomiendo que mejor los veas como una oportunidad para mejorar. Por lo que, ahora, que sea tu retorno solar, reconócete como alguien lleno de vida y capaz de superarse.

Tauro

¿Sientes que te desconectaste de una parte importante de ti y no fluyes? Es necesario, para hacer un cambio energético, que pases más tiempo contigo a solas para que vuelvas a equilibrarte. Las caminatas en solitario en la naturaleza te serán de gran utilidad. El objetivo es que regreses a ti.

Géminis

¿A veces te sientes sola cuando estás con otras personas? El primer paso, para que lo sobrepases, es que no luches contra ese sentimiento y lo aceptes. Asimismo, descubre el origen de esta sensación para que la sanes y te reconectes con la gente que estimas. ¡Abre las puertas de tu corazón!

Cáncer

¿La cuarentena te permitió descubrir que tienes otros grandes talentos? La primavera es el mejor periodo del año para que los explores, ya que podrán servirte a generar más ingresos. El secreto se encuentra en que vayas experimentando poco a poco y al final te quedes con lo que más disfrutes.

Leo

No te desanimes porque durante el confinamiento se concluyeron varios proyectos, ya que el universo quiere que te reinventes y te enfoques en lo que realmente amas y te hace verdaderamente feliz. Expande tus horizontes para que puedas identificar las nuevas oportunidades. ¡Te irá excelente!

Virgo

No cierres tu corazón por el temor a ser lastimada. Recuerda que nadie puede abusar de ti a menos que tú lo permitas. Además, el problema es que también impides la posibilidad de conocer a gente maravillosa. Por lo cual, mejor enfócate en vibrar alto para que atraigas lo mejor para tu evolución.

Libra

En esta primavera deja de cumplir con las expectativas de la gente que estimas. No cometas el error de sobreadaptarte a los intereses ajenos, ya que corres el riesgo de perder tu autonomía y de enfocarte sólo en hacer realidad otros sueños menos los tuyos. ¡Recupera las riendas tu vida! ¡Ánimo!

Escorpión

En esta primavera trabaja el miedo al rechazo. El primer paso, para que lo superes, es que ya no busques la aprobación de tus seres queridos. A partir de ahora, enfócate en hacer lo que realmente te gusta sin importarte el qué dirán. El objetivo es que seas una mujer libre e independiente.

Sagitario

¿Te autocastigas cuando cometes algún error? Deja de hacerlo porque son actos de violencia contra ti misma que debilitan tu autoestima. Acuérdate que el sufrimiento no tiene que formar parte de tu rutina. ¡Te mereces algo mucho más digno! Por ende, aprende a amarte y perdonarte. ¡Lo necesitas!

Capricornio

¿Quieres sanar una herida? Los astros en la primavera te ayudarán para que la trabajes y trasciendas. Libera de tu corazón las preocupaciones y tristezas. Esto también te servirá para que vivas un presente lleno de plenitud y dejes de tropezarte con la misma piedra. ¡Es tiempo de evolución!

Acuario

¿Sientes que la gente no te comprende? Esta incómoda sensación se puede revertir si comunicas lo que no te parece desde un principio. No te esperes a que los demás lo adivinen o que estés a punto de explotar para decirlo. Aprende a hablar con claridad a tiempo y así evitarás malentendidos.

Piscis

¿Dudas continuamente de tus talentos? Deja de hacerlo porque únicamente te debilita. Además, necesitas descubrir las muchas otras habilidades que realmente posees. Es por esta razón que debes hacer un giro energético y darte el tiempo adecuado para conocerte mejor. ¡Te llenará de vitalidad!

¿Te gustó lo que dice tu horóscopo para esta primavera?

