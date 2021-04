La ceremonia poco ortodoxa de los Oscar 2021 se trasladó de un teatro de Hollywood a una glamurosa estación de tren de Los Ángeles para cumplir con los estrictos protocolos impuestos debido a la pandemia de covid-19 reinante y reunió a las estrellas de Hollywood por primera vez en más de un año.

Te mostramos algo de lo que no se vio en el Oscar 2021 o pocos habían notado:

Frases destacadas

“(El Oscar) Es tan pesado y es tan… frío”.- Emerald Fennell, ganadora como Mejor Guion Original por Promising Young Woman.

“(El Oscar) es para quienes conservan la fe y el coraje de conservar la bondad en cada uno de ellos, sin importar lo difícil que es. Es para ustedes, que me inspiran a seguir”.- Chloé Zhao, ganadora como Mejor Dirección y Mejor Película por Nomadland.

“Por favor, vean nuestra película en la pantalla más grande que puedan y algún día, muy pronto, lleven a todos los que conocen a una sala de cine, hombro a hombro en ese espacio oscuro, para ver cada una de las producciones de cine representadas esta noche”.– Frances McDormand, ganadora como Mejor Actriz, Mejor Película por Nomadland (como productora junto con Chloé Zhao).

El peor Oscar de las recaudaciones

Aunque la pandemia no pudo cancelar la ceremonia del Oscar 2021, con el número limitado de salas de cines abiertas, este año pasará a la historia como el ranking de las peores recaudaciones para las películas nominadas.

1) Promising Young Woman: 11,829,570 dólares.

2) Minari: 10,391,770 dólares.

3) Judas and the Black Messiah: 1,401,900 dólares.

4) Nomadland: 4, 820, 720 dólares.

5) The Father: 2,041,130 dólares.

6) Sound of Metal: 173,630 dólares.

7 y 8) The Trial of the Chicago 7 y Mank no pasaron por salas de cine tradicionales al ser exclusivas de Netflix.

Streaming Oscar

– Con el cierre de las salas de cine por la pandemia, la Academia del Oscar tuvo que cambiar las reglas para permitir que compitan aquellas producciones que solo se vieron por plataformas de streaming. Y en un año donde Netflix, Hulu y Amazon reemplazaron a los grandes estudios de cine, hasta la ceremonia pudo verse también por streaming en vivo por Youtube, Hulu o el sitio de la cadena ABC.com (de Disney). Y el patrocinador principal de la ceremonia del texto de transcripción para sordomudos (closed caption), incluso, fue Google.

Netflix sigue sin ganar todavía un Oscar como Mejor Película aunque era el que más probabilidades había tenido con un total de 36 nominaciones, gracias a las nominadas Mank o The Trial of the Chicago 7, además de la Mejor Actriz de Reparto Glenn Close con Hillbilly Elegy. Terminó la noche con siete premios Oscar en cinco películas diferentes, ganándole a Amazon Studios, que apenas se llevó dos premios con Sound of Metal.

– Paramount Pictures en verdad había producido The Trial of Chicago 7, pero con el cierre de las salas de cine con la pandemia terminó vendiendo los derechos a Netflix por 56 millones de dólares, en un verdadero remate donde Amazon, Apple y Hulu también habían querido estrenar en el cine, antes que el cine.

– La historia de Nomadland comienza mostrando a Frances McDormand trabajando en Amazon, pero al menos en Estados Unidos solo se puede ver por suscripción de streaming desde Hulu o Disney+ porque Amazon Prime cobra 14.99 dólares para verla. ¿La gran razón? La producción es de Fox Searchlight y Disney es el nuevo dueño de Fox (y un 60% dueño también de Hulu).

– Apenas se cerró el acceso principal de la alfombra roja de Union Station, hasta los periodistas tuvimos una sala de prensa ‘virtual’, donde solo aquellos con credenciales oficiales teníamos acceso a un sitio de internet para acceder a material exclusivo detrás del escenario y entrevistas con los ganadores por… Zoom.

– Con el récord de 35 nominaciones, Netflix confirmó que estrenará este año otras 70 producciones de cine, invirtiendo nada menos que 17 mil millones de dólares en contenido propio, además de un arreglo separado con los estudios Sony para proyectar por streaming los estrenos que pasen antes por una sala de cine. ¿Así veremos el próximo Oscar 2022?

Un informe completo del Oscar 2021

– Debut

Por primera vez, la ceremonia se celebró desde la estación central de trenes de Los Ángeles, Union Station. Pero ya había aparecido antes, en el cine, con Ben Affleck en Pearl Harbor o el beso de Jennifer Love Hewitt y Ethan Embry en Sea Biscuit, además de la estación de policía de Blade Runner o un banco de Miami en Catch Me If You Can con Leonardo DiCaprio y la mansión de Demi Moore en Los Angeles de Charlie.

– Covid

Para asegurarse que ninguno pudiera contagiarse del más famoso Covid-19, cada uno de los invitados, incluyendo los más famosos, tuvieron que vacunarse, después de pasar por un mínimo de dos test PCR y una obligada cuarentena de diez días. Eso sí: los resultados de cada test se conservaron en secreto al nivel de la lista de ganadores del Oscar 2021 porque la Academia prometió destruir todos esos datos antes del 10 de mayo.

– Primera

La primera nominada en llegar fue Glenn Close, cuando todavía faltaban más de tres horas para la ceremonia. Sin escolta oficial y completamente sola, inauguró en cierta forma la nueva alfombra roja de la estación central de trenes Union Station. Era la octava vez que había sido nominada al Oscar 2021. Y fue la octava vez que perdió (frente a Youn Yuh-jung con Minari). Pero se lució bailando ‘Da Butt’, como el momento más divertido de la noche.

– Superhéroe

Apareció como el testigo estrella de The Trial of the Chicago 7, Michael Keaton le confirmó a su nominado compañero Sacha Baron Cohen que volverá a interpretar el famoso personaje de Batman en la próxima superproducción The Flash.

– Perdedores

Gary Oldman y el director de Mank, David Fincher, en realidad estuvieron casados con la misma mujer: Donya Fiorentino. Primero había sido esposa del director, entre 1990 y 1995, hasta que se casó con Gary en 1997, para divorciarse después en el 2001. Es decir que los dos hijos que Gary Oldman tuvo con ella, son hermanastros del hijo de David Fincher. No, no, Donya no estaba invitada esta noche.

– Internacional

En total, 225 países vieron la ceremonia del Oscar 2021 y, aunque Hong Kong estaba nominada en la categoría Mejor Producción Internacional por Better Days (que igual perdió frente a Dinamarca), cancelaron la transmisión por el nominado cortometraje documental sobre las protestas pro-democráticas y la supuesta censura china que ya había borrado de internet la publicidad de la nominada Nomadland después que la ganadora como Mejor Dirección de nacionalidad china Chloe Zhao había declarado públicamente “Estados Unidos es ahora mi país”.

– Prometedora

Nominada como Mejor Dirección por Promising Young Woman en su debut como directora, la estrella de The Crown Emerald Fennell comentó que había estado en las últimas semanas de un embarazo durante los 23 días que duró el rodaje. Finalmente dio a luz, tres semanas después de terminar la producción y pudo llevarse el Oscar como Mejor Guionista, para jugar con el bebé.

– Ausentes

Solo hay que fijarse al final de los créditos de Nomadland para darse cuenta que más de 40 de los actores son los verdaderos ‘nómades’ que no estuvieron nominados en el Oscar 2021 de la Mejor Película del año.

– Fiestas previas

Mientras los productores del Oscar 2021 insistieron en mantener la ceremonia en vivo con una fiesta previa que reunió a los invitados en Union Station, Elton John con Lady Gaga y Neil Patrick Harris organizaron su propia fiesta virtual del Oscar 2021.

Por primera vez el mundo entero estuvo invitado a cambio de una donación de 20 dólares a beneficio de la fundación que sigue buscando la cura de otro virus letal como el sida.

Mientras tanto, la marca de moda Chanel canceló la clásica fiesta anual previa, pero envió una caja especial para brindar, en privado, otro estilo de fiesta: algunos nominados como Carey Mulligan, Leslie Odom Jr. y la directora Chloe Zhao, además de otros famosos como Demi Moore, Leo DiCaprio y hasta Clint Eastwood, recibieron en manos de mensajeros elegantemente vestidos, dos copas de Martini con helado y un toque ecológico con instrucciones para reciclar el mejor regalo para disfrutar mejor el Oscar 2021.

– Musical

La entrega del Oscar ni siquiera había empezado cuando en el show previo ‘Into the Spotlight’ presentaron la grabación previa desde Islandia, del primero de los nominados como Mejor Musical, Husavik (de la comedia de Will Ferrell y Rachel McAdams (Eurovision Song Contest).

– Encuentro

Al menos en Estados Unidos, Brad Pitt se volvió a cruzar ‘virtualmente’ con las exesposas, porque mientras él había ido a presentar el premio Mejor Actriz Secundaria, en los comerciales apareció primero Jennifer Aniston con un comercial de la crema Aveeno y después Angelina Jolie como la invitada especial del próximo 50 aniversario de Plaza Sésamo, en el mismo canal ABC del Oscar.

– Inauguración

Antes de la entrega oficial de premios, por primera vez mostraron las primeras imágenes del nuevo museo del Oscar, con lo que se confirmó que abrirá las puertas oficialmente el 30 de septiembre próximo. Así se asegura una total diversidad de temas como la historia de los latinos en el cine, pudimos averiguar que habrá también una inolvidable ‘Experiencia del Oscar’, donde el público podrá experimentar el simulacro de subir al escenario del Teatro Dolby y recibir en persona la famosa estatuilla, como un verdadero ganador.

– Rumor

Aunque la cuñada de James Franco, Alison Brie, interpreta el rol de Madison en Promising Young Woman, aclararon que las historias de abusos sexuales de la película no tuvieron nada que ver con las acusaciones que James Franco enfrentó durante la época del #MeToo.

– Cuarentena

Para poder presentar desde la terraza del Teatro Dolby la Mejor Canción nominada ‘Io Si’ de la película The Life Ahead, Laura Pausini cumplió a la perfección la regla impuesta por la Academia de pasar en cuarentena diez días antes del Oscar sin ver a nadie, desde la habitación de un hotel. Fue por eso que no viajó con la hija Paola que se negaba a encerrarse por tanto tiempo y prefirió disfrutar la ceremonia desde la casa de los abuelos cuando al anunciar el premio como Mejor Musical, en Italia eran casi las cuatro de la madrugada. El ganador en esa categoría fue ‘Fight For You’ de Judas and the Black Messiah.

– Latina

Fue la primera actriz hispana en ganar un Oscar 60 años atrás, Rita Moreno entregó a Nomadland el premio Mejor Película. Y para festejar el 60 aniversario de West Side Story, ella también estrena en la misma semana el documental Rita Moreno: Just a girl who decided to go for it, donde reveló la depresión que ella había vivido una semana antes del Oscar y la relación tóxica que tuvo con Marlon Brando.

– Histórico

En relación con la comparación de The Trial of Chicago 7 de 1968 y la reciente invasión del Congreso impulsado por Donald Trump, en realidad, Steven Spielberg había contratado a Aaron Sorkin para escribir el guion en el año 2006.

Recién se pusieron de acuerdo cuatro años después, aunque antes de aceptar, Aaron llamó al padre para saber si se acordaba de lo que había pasado en Chicago, porque él nunca había escuchado la historia que terminó siendo nominada a cinco premios Oscar. Y, aunque todos esperaban que estuviera nominado como Mejor Dirección, Sorking tuvo que conformarse con la nominación de Mejor Guion Original, que también perdió frente a Promising Young Woman.

– Dirección

No había sido nominada en la categoría Mejor Dirección por One Night in Miami, pero Regina King se dio el lujo de inaugurar la ceremonia como si fuera la gran protagonista de la noche al traer en sus manos el primer Oscar que le entregó al Mejor Guion Original de Emerald Fennell por Promising Young Woman.

– Satélite

Para quienes no pudieron viajar por el tema de la pandemia, la Academia envió cámaras para transmitir en vivo, via satélite, desde diferentes rincones del mundo. Así fue como Sacha Baron Cohen apareció desde Sidney, aunque perdió en las dos categorías como Mejor Adaptación de Guion por la segunda versión de Borat (frente a los escritores Florian Zeller y Christopher Hampton que recibieron el Oscar por The Father) y Mejor Actor Secundario por The Trial of the Chicago 7 (ganó Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah).

– Cambio

El rol de Lou que interpretó Olivia Cooke en la nominada Mejor Película Sound of Metal, en realidad lo iba a interpretar Dakota Johnson, pero al momento de empezar el rodaje ya era demasiado famosa con Fifty Shades of Gray. Con seis nominaciones como Mejor Producción, Mejor Actor (Riz Ahmed), Mejor Actor Secundario (Paul Raci), Mejor Guion Original y Mejor Edición, Sound of Metal se llevó el Oscar al Mejor sonido, literalmente.

– Fama

La gran mayoría de los verdaderos nómades que trabajaron con Frances McDormand en la nominada Nomadland ni siquiera sabían que ella había ganado alguna vez un Oscar. Frances se entremezcló tan bien con la comunidad de nómades que alguien hasta le ofreció trabajo. En la realidad, ella también vivió cinco meses en la camioneta que aparece en el cine, se mudó entre siete estados diferentes para vivir como el personaje que le dio el nuevo premio Oscar como Mejor Actriz.

– Corea

Después del éxito de Parasite, Corea volvió a figurar en la gran noche del Oscar, con las seis nominaciones de Minari, y ganó, incluso, en la categoría como Mejor Actriz de Reparto con Youn Yuh-jung.

Y aunque no ganó como Mejor Director y Mejor Guion, Lee Isaac Chung justamente contó que la historia tiene mucho que ver con su propia familia, cuando en los años 80, el padre había tenido una granja en Ozark y junto con la madre cultivaban el campo mientras Lee, con la hermana, se sentían verdaderos vaqueros del Lejano Oeste.

“La idea fue ordenar mis memorias de aquel entonces y encontrar una historia de amor que conectara todo”, comentó Chung.

– Aprendizaje

Aunque solo tardaron cuatro semanas para filmar Sound of Metal, el nominado Mejor Actor Riz Ahmed pasó nada menos que siete meses tratando de aprender a hablar con señas, al mismo tiempo que tomaba clases de batería. Recién ahora cuenta que en el momento que filmó las escenas donde se está quedando sordo, se había puesto algo en los oídos para no poder escuchar y sentir en la realidad, lo que figuraba en la ficción. Pero el Oscar lo terminó ganando Anthony Hopkins con The Father.

– Récord I

Viola Davis ya había quebrado el récord de la actriz afroamericana con el mayor número de nominaciones. Había ganado por Fences en 2017 y esta vez también presentó el Oscar Humanitario a Tyler Perry, antes de esperar hasta el final de la noche para el resultado de su nominación como Mejor Actriz por Ma Rainey’s Black Botom, que ganó la favorita Frances McDormand con Nomadland.

– Récord II

Emerald Fennell también hizo historia en el Oscar al ser la primera mujer nominada en su debut como directora de cine, además de convertirse en la primera mujer británica nominada en la categoría Mejor Dirección y la tercera mujer en recibir tres nominaciones en un mismo año. No ganó como Mejor Directora frente a Nomadland, pero ganó como Mejor Guion Original con Promising Young Woman.

– Antipremio

Teniendo en cuenta que la película Mank asegura que Orson Welles jamás tuvo que haber recibido el Oscar como Mejor Guion de Citizen Kane al señalar que Herman Mank Mankiewicz había sido el único autor, la Academia debería volver a votar para quitarle el honor del Oscar a Orson Wells (bueno, en cierta forma ya votaron con los dos Oscars que solo ganó como Mejor Cinematografía y Diseño de Producción de las diez nominaciones). Lo más curioso: ninguno de los grandes estudios había aceptado filmarla hasta que Netflix dió su propio ‘voto’ y contrataron al director David Fincher por una total exclusividad para los próximos cuatro años.

– Reconocimiento

Robert Pattinson puede considerarse como el ganador del Oscar menos reconocido, por ser el protagonista de la historia de espionaje Tenet, que ganó como Mejor Efectos Visuales. Los efectos son tan buenos que Pattinson filmó la producción de cine sin siquiera entender la historia, hasta que vio la versión final, como un espectador más. +

– Realidad

Mientras Nomadland muestra la verdadera historia de aquellos que viven en carpas o camionetas por la falta de trabajo, en la misma ciudad del Oscar hay más de 5 mil indigentes que viven en carpas, en plena calle de Los Ángeles. Y como si fuera una película de Hollywood, justo en la semana del Oscar, la justicia acaba de pedir al gobierno que les de un techo, a todos, para antes del mes de octubre.

– Adelanto

Con Nomadland, Frances McDormand ya tiene tres premios Oscar en su casa y podemos asegurar que va a volver el año próximo por el rol de Lady Macbeth en una nueva versión de Shakespeare filmada por el esposo, Joel Coen.

– Escondido

Entre los actores de The Trial of the Chicago 7, ya habían sido nominado antes al Oscar Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Michael Keaton, Frank Langella y Mark Rylance. Pero entre los ‘extras’ del tribunal y sin estar mencionado en los títulos, aparece otro famoso del Oscar: Denzel Washington. Y en la realidad perdieron la única nominación de Sacha Baron Cohen como Mejor Actor de Reparto.

– Lo peor de lo mejor

Detrás de la buena intención de congregar famosos como Harrison Ford, Reese Witherspoon, Halle Berry, Zendaya o Brad Pitt para la presentación de premios y más allá de lograr una ceremonia sin cubrebocas y en vivo, la ‘gran’ noche del Oscar perdió la ‘grandeza’ de otros años.

Logró hacernos olvidar de la pandemia, sí. Recuperó el íntimo estilo de las viejas ceremonia, sí. Pero en el camino perdió cierta emoción al reemplazar la orquesta en vivo por un DJ y los espectaculares momentos de las presentaciones en vivo de los Mejores Musicales nominados que fueron ‘descartados’ antes, en el pre-show, sin poder ‘curar’ al Oscar del virus del aburrimiento.