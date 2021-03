Prepara las palomitas, porque se viene nueva película de Halle Berry con Mark Wahlberg

‘Our Man from New Jersey’ es el nombre de la nueva película que protagonizarán Halle Berry y Mark Wahlberg, y estos son los detalles que hay del filme.

Dos de los actores que han encabezado listados de ‘las figuras más sexys de Hollywood‘ regresan a la pantalla a pesar de las condiciones inciertas que presenta la industria del cine. Veremos a Halle Berry y Mark Wahlberg en Our Man from New Jersey, nueva producción de Netflix sobre espías.

Halle Berry y Mark Wahlberg protagonizarán ‘Our Man From Jersey’

De acuerdo con Deadline, ambos ya firmaron contrato y se espera que pronto empiece el rodaje en Londres. Wahblerg también será parte de la producción y el guion es obra de David Guggenheim, conocido por películas como The Christmas Chronicles, Bad Boyd 2 o Safe House.

Según señalan, Our Man from New Jersey será «como un James Bond de la clase obrera»; y todavía no hay más detalles sobre los papeles protagónicos, pero pronto saldrá más información.

Halle Berry debutó como directora antes de esta filmación

La ganadora de un Oscar que luce espectacular a sus 54 años presentó su ópera prima como directora el pasado Festival de Cine de Toronto. La obra llevó por nombre Bruised y Halle la dirigió y protagonizó; fue un éxito de crítica y la plataforma de streaming adquirió los derechos de exhibición.

Por parte de las labores del futuro de Wahlberg, se espera aún el estreno de la adaptación de Uncharted junto a Tom Holland.

