El cosmos te tiene sorpresas maravillosas en cuanto al amor. Entérate cuáles son y cómo puedes potenciarlas de acuerdo con tu signo zodiacal.

¿Quieres saber cómo te irá este año en temas de romance? Te contamos cuál es tu color de la atracción, con quién eres compatible, tus meses de la suerte y los meses en los que debes ser cuidadoso. ¡Deja que el signo zodiacal te ayude!

Por: Roland Robleda / Roland con los Astros

ARIES- 21 de marzo-18 de abril

TU COLOR DE LA ATRACCIÓN: AMARILLO

COMPATIBLE CON: GÉMINIS Y LIBRA

TUS MESES DE LA SUERTE: MAYO Y AGOSTO

TEN CUIDADO CON EL MES DE: DICIEMBRE

Lo mejor para ti este 2021

No te generes tantas expectativas al momento de conocer a alguien. Es mejor que permitas que las cosas fluyan. Expande tus horizontes y date la oportunidad de vivir nuevas experiencias.

¿Dónde encontrar tu alma gemela?

Lo conocerás en el lugar menos esperado. Abre tu corazón y déjate sorprender por el cosmos. Una posibilidad es que sea por medio de tus amigos. Pídeles que te organicen una cita romántica virtual.

TAURO- 19 de abril-20 de mayo

TU COLOR DE LA ATRACCIÓN: CELESTE

COMPATIBLE CON: CÁNCER Y ESCORPIÓN

TUS MESES DE LA SUERTE: JUNIO Y SEPTIEMBRE

TEN CUIDADO CON EL MES DE: FEBRERO

Lo mejor para ti este 2021

Eleva tus estándares en tus relaciones de pareja. No te conformes con sólo recibir migajas de amor por miedo a quedarte sola. ¡Valórate! Atrae a personas exitosas que se encuentren a tu altura.

¿Dónde encontrar tu alma gemela?

Los astros marcan que podría ser alguien responsable que comparte los mismos intereses profesionales que tú. Los congresos y cursos, tanto presenciales como virtuales, sin duda alguna, son buenas opciones.

GÉMINIS- 21 de mayo-20 de junio

TU COLOR DE LA ATRACCIÓN: NARANJA

COMPATIBLE CON: ARIES Y SAGITARIO

TUS MESES DE LA SUERTE: ABRIL Y OCTUBRE

TEN CUIDADO CON EL MES DE: MARZO

Lo mejor para ti este 2021

Evita desvivirte por complacer a tu pareja y no sacrifiques cosas importantes por quedarte con ella. Debes trabajar en el desapego y ser independiente para que construyas un amor más auténtico.

¿Dónde encontrar tu alma gemela?

¿Estás haciendo una especialidad o posgrado? Entre tus compañeros de clase o maestros puede estar tu media naranja. Aunque también podría conquistarte una persona que viene del extranjero.

CÁNCER- 21 de junio-22 de julio

TU COLOR DE LA ATRACCIÓN: MORADO

COMPATIBLE CON: TAURO Y VIRGO

TUS MESES DE LA SUERTE: MAYO Y SEPTIEMBRE

TEN CUIDADO CON EL MES DE: OCTUBRE

Lo mejor para ti este 2021

No cometas el error de negarte a vivir ciertas cosas porque a tu pareja no le agradan. Aprende a darte tu lugar. Recuerda que él también debe de adaptarse a tus gustos. Así serás más feliz.

¿Dónde encontrar tu alma gemela?

Los astros señalan que podrás conocerlo en una celebración importante, como una boda, bautizo o inauguración. ¿Cómo reconocerlo? Es un hombre con un alto cargo. ¡Déjate sorprender por la vida!

LEO- 23 de julio-22 de agosto

TU COLOR DE LA ATRACCIÓN: ROSA

COMPATIBLE CON: LIBRA Y ACUARIO

TUS MESES DE LA SUERTE: FEBRERO Y AGOSTO

TEN CUIDADO CON EL MES DE: SEPTIEMBRE

Lo mejor para ti este 2021

Con el fin de vivir en armonía y mantener a raya roces con tu pareja, no busques tener siempre la razón. Trata de ser más flexible para que en tu relación reine la buena vibra y la felicidad.

¿Dónde encontrar tu alma gemela?

Debes estar atenta cuando salgas a una reunión, ya que en cualquier momento puedes coincidir con el amor de tu vida. ¿Cómo ubicarlo? Será cálido, tendrá buen gusto para vestirse y lucirá impecable.

VIRGO- 23 de agosto-22 de sep.

TU COLOR DE LA ATRACCIÓN: CORAL

COMPATIBLE CON: CÁNCER Y PISCIS

TUS MESES DE LA SUERTE: MARZO Y JUNIO

TEN CUIDADO CON EL MES DE: AGOSTO

Lo mejor para ti este 2021

Evita ser tan exigente al momento de salir con alguien. No juzgues su apariencia y date la oportunidad de conocerlo primero. Recuerda que las apariencias engañan. ¡Rompe tus estereotipos!

¿Dónde encontrar tu alma gemela?

Existen grandes posibilidades de que en el trabajo se encuentre tu media naranja, aunque no sea de tu área. Es un hombre educado, inteligente y sus entregas son impecables, ¿ya sabes quién podría ser?

LIBRA- 23 de sep.-22 de octubre

TU COLOR DE LA ATRACCIÓN: DORADO

COMPATIBLE CON: ARIES Y LEO

TUS MESES DE LA SUERTE: MARZO Y JULIO

TEN CUIDADO CON EL MES DE: SEPTIEMBRE

o mejor para ti este 2021

¿Te encuentras esperando a que el amor llame a tu puerta? Eso nunca pasará. Debes salir sin miedo a buscarlo. Tienes la capacidad de atraer al hombre que realmente mereces si te lo propones.

¿Dónde encontrar tu alma gemela?

Es posible que coincidas con el amor de tu vida en alguna actividad deportiva. La natación, sin duda, es una buena opción. ¿Cómo reconocerlo? Es extrovertido, buen orador y amante de la adrenalina.

ESCORPIÓN- 23 de oct.-21 de noviembre

TU COLOR DE LA ATRACCIÓN: ÍNDIGO

COMPATIBLE CON: TAURO Y CAPRICORNIO

TUS MESES DE LA SUERTE: ABRIL Y DICIEMBRE

TEN CUIDADO CON EL MES DE: JULIO

Lo mejor para ti este 2021

Baja la guardia y date la oportunidad de sentir. Recuerda que no tienes que ser todos los días esa supermujer. Es muy importante que te dejes mimar y querer. ¡Lo mereces!

¿Dónde encontrar tu alma gemela?

Podría estar más cerca de lo que crees, ya que le gustas a alguien que vive en tu zona. Es muy educado y hogareño. Por otro lado, un pretendiente del pasado reaparecerá. ¿Quién será?

SAGITARIO- 22 de nov.-21 de diciembre

TU COLOR DE LA ATRACCIÓN: AQUAMARINA

COMPATIBLE CON: GÉMINIS Y ACUARIO

TUS MESES DE LA SUERTE: FEBRERO Y MAYO

TEN CUIDADO CON EL MES DE: JUNIO

Lo mejor para ti este 2021

¿No tienes claro lo que quieres en el amor? La respuesta llegará. Abre tu corazón y siente. La experiencia te permitirá identificar lo que te gusta y necesitas.

¿Dónde encontrar tu alma gemela?

En un viaje corto podrás conocer a tu media naranja. Una escapada a la playa es un buena elección. ¿Cómo identificarlo? Es un hombre polifacético, lleno de vida y que te hará reír mucho.

CAPRICORNIO- 22 de diciembre-19 de enero

TU COLOR DE LA ATRACCIÓN: VERDE LIMÓN

COMPATIBLE CON: PISCIS Y ESCORPIÓN

TUS MESES DE LA SUERTE: MARZO Y NOV.

TEN CUIDADO CON EL MES DE: ABRIL

Lo mejor para ti este 2021

Tu vida en pareja no tiene que ser perfecta, siempre habrá algo que no te parezca. Es mejor que realices un cambio energético. Ahora, enfócate en disfrutar cada momento y en ser feliz.

¿Dónde encontrar tu alma gemela?

Si tienes un amor que no se ha podido consolidar, este año se pueden dar las cosas. Solamente debes quitarte la coraza. Ya no reprimas lo que sientes. Fluye y deja a tu corazón actuar libremente.

ACUARIO- 20 de enero-18 de febrero

TU COLOR DE LA ATRACCIÓN: ROJO

COMPATIBLE CON: LEO Y SAGITARIO

TUS MESES DE LA SUERTE: JULIO Y OCTUBRE

TEN CUIDADO CON EL MES DE: NOVIEMBRE

Lo mejor para ti este 2021

¿Estás cansada de las decepciones amorosas? Ten apertura a vivir experiencias diferentes. Deja que el cosmos te presente una mejor opción. Aferrarte a un prototipo de relación no es lo mejor.

¿Dónde encontrar tu alma gemela?

Las redes sociales y las aplicaciones de ligue son excelentes medios para que conozcas al amor de tu vida. ¿Cómo identificarlo? Es romántico, entusiasta y tiene una personalidad bastante fuerte.

PISCIS- 19 de febrero-20 de marzo

TU COLOR DE LA ATRACCIÓN: VIOLETA

COMPATIBLE CON: VIRGO Y CAPRICORNIO

TUS MESES DE LA SUERTE: AGOSTO Y DIC.

TEN CUIDADO CON EL MES DE: MAYO

Lo mejor para ti este 2021

Si quieres cometer menos errores al elegir pareja, sé más selectiva y no tengas miedo de decirle que no a un prospecto. Recuerda que no debes sacrificar tu felicidad por complacer a alguien.

¿Dónde encontrar tu alma gemela?

Las clases de yoga y meditación, tanto presenciales como en línea, son idóneas para que conozcas a tu ser amado. Lo sabrás porque es un hombre comprensivo que se encuentra en su despertar espiritual y puedes ser su guía.

SIGUE LEYENDO: