En estos dos resorts de playa vivirás un verano soñado

El verano está a la vuelta de la esquina y nosotros ya estamos preparando maletas para pasarla en el mar, en las playas del sureste de México, que no sólo tienen una belleza excepcional, sino que están rodeadas de verdaderas maravillas de la naturaleza.

Para la estancia estamos apostando por Hyatt Ziva Riviera Cancún –hotel familiar– y Hyatt Zilara Riviera Maya –sólo para adultos– dos resorts todo incluido que nos gustan por su sofisticación, comodidad y oferta de experiencias para el paladar, la mente y el espíritu. El plan aquí resulta inmejorable, en familia o para disfrutar con tu pareja o amigos.

Reconexión, serenidad y diversión en Hyatt Ziva Riviera Cancún

Si tienes en mente días tranquilos para estar en contacto con la naturaleza y disfrutar a tus hijos, sin dudarlo, elige Hyatt Ziva Riviera Cancún. Adultos y niños estarán fascinados disfrutando sus amenidades, con la laguna de Bahía Petempich alrededor, así como cenotes de agua cristalina y sitios arqueológicos mayas que cuentan la fascinante historia de nuestros ancestros.

Desde cualquiera de sus rincones, incluidas sus 438 suites de diseño caribeño contemporáneo, se tienen espectaculares vistas al océano o sus jardines tropicales.

Son diez las diferentes categorías de las habitaciones. Todas tienen toques azules que simulan las tonalidades del mar y elementos decorativos artesanales. Cuentan con amplios balcones, baños estilo spa con duchas efecto lluvia, un minibar con una variedad de aperitivos y bebidas locales, así como servicio nocturno.

Por otro lado, la parte de wellness es un must que este resort ofrece a sus huéspedes, ya que Zen Spa (con dos pisos, 13 cabinas de tratamiento interiores y ocho exteriores, y un circuito de hidroterapia) es un espacio creado para lograr esa conexión de la naturaleza con nuestro cuerpo, alma y mente; tan necesaria en estos tiempos en donde todo corre muy a prisa.

Su diseño toma inspiración de la cultura maya, con masajes y técnicas de cuidado de la piel que retoman filosofías ancestrales, como el masaje liberador de tensión, deportivo, herbal o con piedras calientes; faciales antiedad, de limpieza profunda, luminoso, entre otros; tratamientos enfocados en el área corporal, como exfoliación, envoltura de chocolate, envoltura desintoxicante y tratamientos en pareja. Los productos utilizados están elaborados con ingredientes naturales.

Para complementar este camino hacia el bienestar, Hyatt Ziva Riviera Cancún cuenta con un equipado gimnasio, abierto las 24 horas, con lo último en equipos de entrenamiento de fuerza y cardio, apoyo de entrenadores, clases de yoga al amanecer y deportes de playa.

Por supuesto que la gastronomía es otra de las experiencias imperdibles en este resort. Su escena culinaria está conformada por 10 restaurantes: Miyako, Vivace, Rue de Rivoli, Ki, Afthonia, Balik, La Parrilla, The Corner, Roots, Habaneros, en los que encontrarás inspiraciones de varias partes del mundo y nacionales. Asimismo, si también buscas un buen trabajo, te podrás deleitar con sus bares y lounges únicos como: Infusions, Off Court, Delfín, The Red / The Club y Casa del Café.

Este resort no se olvida de los niños, quienes también tienen un lugar muy especial en Hyatt Ziva Riviera Cancún, donde podrán pasar horas de diversión acuática insuperables en alguna de sus nueve piscinas cristalinas, ¡sí, nueve! y toboganes. Además, cuenta con el maravilloso Kidz Club para que los niños se diviertan haciendo manualidades, arte y juegos supervisados en la piscina, como voleibol acuático o saltando en las olas del parque acuático.

Todo esto y más es Hyatt Ziva Riviera Cancún, un lugar al que sólo falta que llegues con tu familia y lo disfrutes.

Lujo máximo en Hyatt Zilara Riviera Maya

Su cercanía a Playa del Carmen, a tan solo 10 kilómetros, y su fabuloso Zen Spa, son dos de las grandes estrellas de este segundo resort para adultos, todo incluido, que nos encanta para veranear.

Hospedarse en Hyatt Zilara Riviera Maya es sinónimo de un ambiente romántico. Se trata de una hacienda moderna, rodeada por exuberantes manglares y situada a lo largo de una extensa playa de arena blanca. Su bella arquitectura hace el match perfecto con sus impecables servicios.

En sus 291 suites encuentras lujosas amenidades y una decoración contemporánea y hermosas vistas al resort y al mar. Todas disponen de baños tipo spa con regaderas de lluvia, servicio de cortesía nocturna y minibares en cortesía con refrescos y cerveza premium. Además cuenta con balcones amueblados, ideales para relajarse y disfrutar la brisa del mar.

Complementando esta escapada con pareja o amigos, la propuesta gastronómica de Hyatt Zilara Riviera Maya la conforman nueve restaurantes, bares y lounges temáticos, como el Lola Beach Restaurant, que ofrece modernos y deliciosos platillos de la cocina de México y el Caribe. Ahora que si prefieres algo internacional, está Capri Grille que cuenta con especialidades de la costa italiana, delicias a la parrilla y pasta, o Tempest, de comida asiática, con un bar de sushi y mesas de teppanyaki.

En la parte de wellness, un imperdible es Zen Spa, un espacio muy moderno de 1,269 m2, 10 salas de tratamientos, suite para novias, suite máster con tina de hidroterapia, dos áreas de relajación, servicios de salón de belleza, sauna y salas de vapor.

Por otro lado, si a los tratamientos renovadores le quieres sumar algunas horas en el gimnasio, te vas a encontrar con una zona de fuerza, clases grupales, área de cardio, así como actividades de spinning en la piscina, voleibol de playa y otros deportes acuáticos que te permitirán vivir una experiencia completísima.

En definitiva, Hyatt Zilara Riviera Maya es el lugar para vivir días y noches memorables deleitando tu paladar con su estupenda oferta culinaria, su club de playa con Dj en vivo, una fabulosa piscina con entretenimiento y servicio de meseros y espectáculos culturales por la noche. Además, tienes muy cerca cenotes, sitios arqueológicos, campos de golf y atracciones naturales y turísticas del área.

¿Qué esperas para disfrutar de estos paraísos?