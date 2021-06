Lucero y Mijares: una mirada a la pareja que nunca se separó en alma y química

Lucero y Mijares hablan en entrevista exclusiva con CARAS sobre los retos de la educación a sus hijos y lo que se viene en la música.

«Lucero y Mijares nunca han estado separados«. La icónica pareja del espectáculo abrió las puertas a CARAS en una exclusiva entrevista donde relataron los retos de ser padres de familia y cómo fue la experiencia en su concierto por streaming.

Cuando se reunieron para volver a cantar

A pesar de que el enlace marital de 19 años terminó, la pareja sigue unida. Hicieron un concierto en streaming con los grandes éxitos de ambos. «Nos reunimos para cantar de nuevo porque es una especie de experimento que queríamos hacer. Nunca habíamos tenido un show juntos y esto lo planeamos para hacerlo como un regalo a la gente», comentó Mijares a CARAS.

Lucero añadió que la pandemia fue una buena oportunidad para hacer este evento y que es una nueva vertiente del acercamiento al público.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Caras México (@carasmexico)

Sobre la paternidad y cómo se admiran entre ambos

Lucero y Mijares no dejaron de lado en entrevista con CARAS la manera en que llevan su relación y con sus hijos.

«Desde el principio si yo no te hubiera admirado a ti, Manuel, no me hubiera casado contigo», afirmó Lucero. Y confesó que aunque se hayan separado, se siguen admirando mutuamente.

«Lo que yo admiro de Lucero es que disfruta todo lo que hace, tanto personal como profesionalmente», añadió Manuel.

Juntos confesaron a CARAS que son vecinos y la separación fue «ordenada, ligera y sin presiones», situación que fue ideal para los niños. Actualmente, Lucero tiene 16 y José Manuel Mijares Hogaza 19 años.

Además aseguraron que son muy tranquilos y que tienen su propia personalidad, evitando que el ‘ser hijo de’ influencie sus vidas y amistades.