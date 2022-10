Estas han sido las parejas de Lucía Méndez, incluidos los hombres que eran mucho menores que ella

Aunque a Lucía Méndez le han pedido que abra su OnlyFans, ella sabe que prefiere mantener su persona para el indicado.

A pesar de seguir soltera, Lucía vivió varios romances que dieron de qué hablar, y en algunos casos fueron con hombres menores que ella.

¿Cómo se llama el esposo de Lucía Méndez?

Actualmente Lucía ya no estuvo casada, pero vivió la vida marital en dos ocasiones.

Su primer esposo fue el productor de televisión Pedro Torres, de 1985 a 1996. Con él tuvo a su primer y único hijo, Pedro Antonio Torres.

Lucía y Pedro se casaron un año después del nacimiento de su retoño, pero se divorciaron después de siete años juntos.

Lucía Méndez es una orgullosa abuela de dos niñas, producto del matrimonio de Pedro Antonio: sus nietas Victoria e Isabella.

El segundo matrimonio de la intérprete fue con el cubano-americano Arturo Jordán, con quien se casó en 2004 pero se divorciaron en 2007.

La lista de romances de Lucía Méndez

Lucía Méndez —la misma que el público tacha de “odiosa, prepotente y soberbia”— ha dado de qué hablar por algunos romances que involucraron a hombres tanto menores que ella como muy mayores.

Lucía Méndez y Luis Miguel

La relación más hablada fue la de la diva de la telenovela con El Sol de México. Entonces Lucía tenía 30 años y Luis Miguel 17 (aunque le dijo que tenía 20).

En entrevista recordó cómo se enamoró de él y cómo lo rechazó tiempo después. Aunque ‘Micky’, como ella le llama, la cortejó por un buen rato sin resultados positivos, finalmente Lucía decidió estar con él.

Al principio “era muy espléndido, me daba regalos pero algunos lo nos recibí […] Él era muy chico, era como verme ventajosa y yo nunca serví para eso”.

Pero después sucumbió a sus encantos: “era tan amable, tan atento, tan todo… que sí caí. Fuimos novios como tres o cuatro meses. Había muchísima atracción”, contó Lucía.

Después de Luis Miguel, Lucía Méndez conoció a Pedro Torres, su primer esposo.

Lucía Méndez y Jorge Martínez

Lucía y Jorge Martínez se conocieron en la telenovela El extraño retorno de Diana Salazar (1988), ambos como protagonistas.

Presuntamente fue el actor —de actualmente 75 años— que provocó la enemistad de Lucía Méndez con Verónica Castro, porque ambas estaban enamoradas de él.

Lucía Mendez y Andrés García

Andrés García actualmente tiene 81 años y se encontró delicado de salud, pero en su momento, más específicamente en los ochenta, el actor y Lucía vivieron su gran auge profesional.

Entre los coqueteos en público y la notoria atracción mutua nunca hubo un noviazgo oficial, pero al mundo le fascinaba la posibilidad.

Tan solo a inicios de año, de acuerdo con MDZ, Lucía recordó a García con cariño: “es el hombre más guapo que ha existido en México”.

Lucía Méndez y Salvador Pineda

Lucía y Salvador brillaron en la telenovela que catapultó a la actriz, Colorina. Años después mantuvieron el contacto y sostuvieron un romance.

Lucía dijo en una entrevista, vía La Verdad, que durante la relación con Pineda obtuvo un “trato de reina”; finalmente cada uno tomó su camino y el galán de telenovela atravesó una cirugía de cadera.

¿Quién es la nueva pareja de Lucía Méndez, 15 años menor que ella?

El año pasado se supo de un nuevo romance entre Lucía Méndez y un hombre 15 años menor que ella, del que no se dieron muchos detalles.

“Estoy saliendo con alguien, me riega la plantita, ¿por qué no? Claro que sí. Todavía estoy en edad de merecer. Es menor que yo, como unos 15 años más o menos. Es que soy un espíritu joven”, comentó Lucía.

“Cuando lo veo me la paso padre, gozo la vida, no me comprometo ni él se compromete, simplemente vivimos el momento y eso es todo”. ¡Ea!