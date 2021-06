A Lupita Jones ‘le pusieron 5 millones de dólares sobre la mesa’. El soborno ante su candidatura

Lupita Jones, actriz y ex Miss Universo, dice que le ofrecieron 5 mdd para declinar su candidatura de Baja California a favor de Hank Rhon.

En lo que conllevan las próximas elecciones federales de México 2021 han sucedido innumerables casos de toda índole. Uno de los más recientes refiere a la ex Miss Universo y actriz, Lupita Jones. La mexicana va por la candidatura de Gobernadora de Baja California por la alianza PAN, PRI y PRD, pero denuncia que quisieron sobornarla para declinar a favor del PES.

Lupita Jones asegura que la sobornaron para abandonar la candidatura

De acuerdo con Animal Político, estas acusaciones se hicieron el sábado 19 de mayo en una reunión en Ensenada entre su equipo cercano y luego se dieron a conocer a algunos medios de comunicación.

Algunas declaraciones fueron que conforme avanzaran en la campaña «las presiones se convirtieron en quererme comprar’. «Me pusieron 5 millones de dólares sobre la mesa para que declinara a favor del candidato del PES», dijo Jones Garay.

. @Jorge_HankRhon Ya te gané una vez, la CANDIDATA DEL PRI SOY YO, NO TÚ 👋🏻 @alitomorenoc pic.twitter.com/D4Yg2JTzDo — Lupita Jones (@LupJonesof) May 28, 2021

Le piden pruebas

En lo que conlleva a su competidor, el candidato por el PES Hank Rhon pidió pruebas de lo sucedido. Jorge Hank Rhon es actual empresario y propietario de la compañía de apuestas más grande del país, y fue Presidente Municipal de Tijuana 2004-2007.

A través de su cuenta de Twitter, Hank Rhon compartió su reacción.

«Si hay candidatos que se estén vendiendo, yo no compro. Y si hay alguien que los está comprando, yo no me vendo». Y continuó en video: «Siempre al final empiezan a atacarte, aquella gente que se quiera vender, pues que se venda. […] aquella gente que me quiera acusar, pues que traiga pruebas».

Si hay candidatos que se están vendiendo, yo no compro. Y si hay alguien que los está comprando, yo no me vendo. A diferencia de otras y otros, yo vengo con propuestas, a trabajar y preocuparme por los bajacalifornianos. pic.twitter.com/BpXGveAnRd — Jorge Hank Rhon (@Jorge_HankRhon) June 1, 2021

Aseveró que junto con los militantes de su partido tendrán funcionarios en todas las casillas para «proteger y salvaguardar los votos» el próximo 6 de junio, como apunta Milenio.

