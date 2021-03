Malala llevará sus sueños a la pantalla chica: Día Internacional de la Mujer

Activista, Premio Nobel y ahora creadora de contenido para streaming. Malala Yousafzai se une a Apple TV+ para plasmar sus sueños.

De las mujeres que luchan por el empoderamiento femenino, aparece el nombre de Malala Yousafzai. Activista y la persona más joven en obtener un Premio Nobel, la historia de Malala ha recorrido el mundo entero. Ahora, su trabajo se une a la par de la televisión y se alía con Apple TV+ para crear contenido referente a cómo seguir este camino de inspiraciones y fortalezas.

Entre Malala y Apple habrá creación de contenido original para Apple TV+

Un comunicado compartido por la plataforma cuenta que en este contenido original habrán dramas, comedias, documentales, animaciones y series infantiles.

«Creo que las historias tienen el poder de unir familias, forjar amistades, crear movimientos y ayudar a los niños a soñar», afirma Malala. «Y no logro imaginarme un mejor aliado que Apple para hacer realidad todas estas historias. Estoy muy agradecida por esta oportunidad de apoyar a mujeres, jóvenes, escritores y artistas en su camino por retratar el mundo tal cual lo perciben».

Malala quiere que todos puedan «retratar el mundo tal cual lo perciben»

Esta noticia sale en el marco del Día Internacional de la Mujer 2021. Yousafzai, quien se graduó de Oxford en junio del año pasado, habló con Associated Press al sobre su gusto por las caricaturas y cómo conmemorará el día de la mujer.

AP: Tu nuevo acuerdo con Apple incluye comedia y dibujos animados. ¿Eres fan de la comedia?

Malala: En mi infancia, lo era de Cartoon Network, veía ‘Tom and Jerry’, ‘Coraje el perro cobarde’, ‘Scooby Doo’ y todos estos shows de televisión. De niño, se piensan las caricaturas como un escape de a realidad, solamente te hacen reír y te entretienen —especialmente cuando hay terrorismo alrededor—. […] No me pierdo ninguna película animada. Te mantienen entretenido y enganchado, así como hermosos mensajes.

AP: ¿También crearás documentales y tal vez cobertura de tus viajes en el mundo para ayudar niñas?

Malala: Definitivamente quiero hacer documentales y shows sin guion, y eso cubrirá mucho —espero también mi viaje— y las increíbles niñas que conoceré… Pero hay mucho más para explorar y aprender. Estoy emocionada. Aún estoy en la etapa de explorar mis ideas. Pero puedo decirles que habrá ideas increíbles y será difícil elegir solo una.

AP: ¿Cómo conmemorarás el Día Internacional de la Mujer?

Malala: Necesitamos tomar un pequeño descanso y celebrar los triunfos de las mujeres. Y no solo estoy hablando de figuras históricas y activistas —a quienes les aplaudimos. Pero como individuos, que estamos en escuela, en colegio o como padres sobrellevando el covid y estando en casa […] Así que para todas las mujeres: tómense un descanso y estén orgullosas de ustedes mismas. Han hecho un increíble trabajo.

