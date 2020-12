Mariah Carey y el tormentoso pasado que revela en su nuevo libro

Se exponen los abusos y el racismo que enfrentó Mariah Carey, uno de los iconos de la cultura pop. Conoce más sobre The Meaning of Mariah.

The Meaning of Mariah habla del abuso y racismo que sufrió, pero también de su renacimiento. Michaela Angela Davis, coautora de sus memorias, nos revela el proceso que atravesó Mariah Carey para narrar su historia.

Una de las mujeres con más discos vendidos de todos los tiempos y de las pocas en llegar a los Billboard Hot 100 en las últimas décadas, ha tenido experiencias desgarradoras que ha decidido compartir.

“No hay nada más poderoso que sobrevivir a un viaje al infierno y volver a casa cubierta a la luz de la restauración”, afirma la cantautora. En pleno 2020 es tendencia no sólo por su biografía, sino porque su música es parte del soundtrack de nuestras vidas.

En algún momento nos hemos identificado con sus canciones y no hay Navidad completa si no cantamos con ella. Pero más allá de eso, “Mariah es la complicidad de la experiencia norteamericana.

Es estadounidense e irlandesa. Además vivió en la pobreza, y lo que representa para la cultura son todas las posibilidades que existen para las mujeres de color, aunque su tipo de piel y su pelo rubio no la hagan parecer una de ellas, debido a lo cual enfrentó dificultades para ser aceptada”. Así revela en entrevista exclusiva para VANIDADES Michaela Angela Davis, coautora del libro The Meaning of Mariah Carey.

Un encuentro afortunado entre una artista y una editora

Carey, quien tiene más hits #1 que Elvis Presley, soñó con este libro durante 10 años.

La aventura comenzó al momento de que conoció a la exeditora de moda y activista Michaela Angela Davis: “Trabajaba en la revista Essence y ella promovía el álbum The Emancipation of Mimi. Nos identificamos y dijimos: ‘Eres como mi familia’. Y es que cuando no te pareces a nadie más y, en ocasiones, los demás no saben que eres una mujer de color, te sientes en una posición única. Ésa fue nuestra primera conexión espiritual. Nos hicimos amigas y así comencé a ayudarla en distintas cosas”.

Ambas deseaban que el volumen estuviera escrito de una manera literaria. Que fuera tomado en serio y los fans lo pudieran amar, ya que siente como una carta de amor para ellos.

Supervivencia y fe. «Mariah se convirtió en un ‘cajero automático’ cuando subió a la fama»

A Mariah le tomó toda una vida tener el coraje y la claridad para escribir sobre sus altibajos, triunfos, traumas y plasmar sus sueños. “Fue difícil y humillante, pero también sanador”, asegura Davis.

No te pierdas: Mariah Carey y Nick Cannon ya sabían que acabarían divorciados cuando se casaron

La diva narra la violencia intrafamiliar con la que creció, ya que cuando tenía 12 años su hermana la drogó con Valium, le ofreció cocaína, le provocó quemaduras de tercer grado y trató de venderla a un proxeneta.

Y cuando obtuvo fama se convirtió en ‘un cajero automático’. Al firmar un contrato en efectivo sin precedentes, su familia simplemente afirmó que era inestable y trató de internarla en una clínica de desintoxicación.

“Un hecho que nadie sabía, por ejemplo, es que un grupo de niñas, a quienes consideraba sus amigas, la llevaron a Los Hamptons y la atacaron sólo por su color de piel».

«Existen otros episodios que jamás había narrado porque fueron tan traumáticos, que decidió dejarlos de lado para sobrevivir”

Las páginas en las que detalla su origen multirracial y la manera en que su infancia impactó su vida, también fueron difíciles para la intérprete, quien más tarde admitió tener una batalla con la bipolaridad y explicó que, finalmente, cambió su panorama después de buscar ayuda, recibir terapia y tomar medicamentos con regularidad.

Dejando huella

Carey dota sus memorias de un espíritu de supervivencia y fe, y Davis aprendió mucho de “la manera en que ella salió adelante; a pesar de todo, Mariah confiaba y se levantaba de cada una de sus caídas… Esto es una moraleja para la humanidad, ya que nos muestra que podemos sobrevivir a lo que sea en la vida”.

Y al darse cuenta de lo que ha sufrido, Davis se propuso honrar las vivencias de Carey, con las que, afirma, “podemos conocer a una mujer más fuerte y segura de sí; y es que, de hecho, la diva tenía más miedo de no narrar su verdadera historia que de hacerlo”

Por: Alexis Mustri