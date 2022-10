Ella es Bella, la hija que Marlene Favela cuida y cría como madre y también como padre

La hija de Marlene Favela llegó para alegrarle los días más de lo que podía imaginar.

Y es que la actriz mexicana es mamá de una niña de 3 años a sus 45, ¡y la maternidad le sienta a la perfección!

La actriz de Infierno en el paraíso solamente tiene una hija: Bella Seely Favela.

La adorable Bella tiene 3 años; nació en 2019 y su papá es el australiano George Seely.

Para su tercer cumpleaños, la orgullosa mamá compartió un adorable mensaje en redes sociales.

Marlene Favela y George Seely se casaron en 2017 en la ciudad de Querétaro.

La estrella de Gata Salvaje tenía 40 años cuando caminó hacia el altar con el empresario que conoció en un antro en Polanco años atrás.

George le propuso matrimonio a Marlene y ella lo describió como “el día más importante de su vida”.

Desde niña soñé con mi propia historia de amor, con encontrar un hombre que me amara y que me respetara. Y sí, el amor obra por caminos misteriosos... Hoy puedo confesarles que me siento afortunada y bendecida de haber encontrado no sólo a un hombre que me ama y respeta, sino al príncipe azul de mi cuento de hadas.