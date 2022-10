A sus 23, Melanie Carmona es idéntica a su famosa mamá, Alicia Villareal (fotos)

Melanie Carmona es la “mini güerita consentida” de Alicia Villareal y de todo el fandom de la cantante mexicana.

¿Cuándo nació la hija de Alicia Villarreal?

En abril de 1999 nació la primera hija de Alicia Villareal, producto de su matrimonio con Arturo Carmona.

¿Cuántos años tiene Melanie Carmona Villarreal?

Melanie, la hija mayor de Alicia Villareal, tiene 23 años.

¿Cuántos hijos tiene Alicia Villarreal?

La intérprete de Te quedó grande la yegua tiene tres hijos en total con dos hombres distintos.

Su primera hija nació tras el matrimonio con Arturo Carmona, pero se divorciaron debido a la presión que tenían en sus respectivos trabajos.

Alicia y Arturo estuvieron juntos de 1998 a 2001.

El segundo matrimonio de la cantante fue con Cruz Martínez.

Villareal y el líder de los Kumbia Kings se casaron en 2003 y dieron la bienvenida a dos hijos: Cruz Ángelo Martínez (2005) y Félix Estéfano Martínez (2007).

Esto significa que Melanie Carmona tiene dos medios hermanos.

¿A qué se dedica Melanie Carmona?

En una entrevista con TVyNovelas, Alicia Villareal confesó que sus hijos sí están siguiendo los pasos en el medio artístico.

“Melanie está estudiando Producción musical y Marketing; a parte trabaja, le gusta hacer de todo. Pero ella no es la única que sigue mis pasos, los tres son músicos, tocan piano, han aprendido de su papá, son más líricos que de escuela”.

La intérprete de Yo sin tu amor dice que ella y el padre de Alicia la aconsejan sobre la industria: “le advierto constantemente que preste atención para poder avanzar”.

Con apenas 23 años está a la conquista de las redes sociales y cuenta con casi 300 mil seguidores en Instagram.

En esta red social adora compartir tips de maquillaje o de moda, así como viajes y algunos retratos con su novio, el futbolista Brayan Herández.

Lo cierto es que Melanie tiene una excelente relación tanto con su papá biológico como con el padre de sus medios hermanos.

La joven escribió un amoroso mensaje a Arturo Carmona y a Cruz Martínez.

Cómo empezar a escribir sobre estos dos señorones que amo tanto. Son mi apoyo mas incondicional y los hombres que jamás me dejarán sola, son mi guía y mi ejemplo a seguir. Les agradezco por tanto cariño y por desvivirse para darme la mejor vida. Los amo con todo mi corazón, no los cambiaría por absolutamente nada del mundo.

Y por supuesto no hay duda de que Melanie y su mamá, la güera consentida, son sumamente cercanas.

Me sobran las palabras cuando hablo de ti, pero a pesar de eso se me hace un nudo en la garganta y me da mucho sentimiento cada vez que quiero hacerlo, porque te admiro tanto. Me has dado todo sin esperar absolutamente nada a cambio, me diste la vida que tú siempre soñaste de chiquita y cada enseñanza me la tengo guardada en mi cabeza para poder ser mínimo 1/4 de la mujer que tú eres.

En este mismo mensaje para Alicia por el día de las madres, Melanie añadió, “eres mi mejor amiga y mi confidente, como tu mayor y tu única hija te he aprendido tanto”.

¿Quién abusó de Melanie Carmona?

Lamentablemente, la joven veinteañera fue víctima de abuso sexual cuando era menor de edad.

Así lo reveló la propia Melanie el año pasado, contando cómo fue violentada a los 17 años en 2016.

“Tocaste la puerta del cuarto en la madrugada diciéndome que escuchaste ruidos y que te ibas a quedar conmigo. Yo tomé la pendeja decisión de dejarte pasar. Pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano dentro de mi short; me quedé totalmente paralizada por un rato y tú nada más no te quitabas”, explicó la hija de Alicia Villareal (vía Los Angeles Times).

La identificación del agresor no se ha hecho pública, pero han revelado que se trató de un familiar.

"Me dijeron que tenía que relajarme, que no pasaba nada, que a todos les pasa, que qué vergüenza que todos se enteren de lo que me pasó. Qué van a pensar de la familia, que mi abuela no se entere" y que probablemente me lo imaginé", añadió.

Arturo Carmona se expresó al respecto de lo que vivió su hija, e indicó en un comunicado, “el dolor por el que está pasando mi hija y mi familia es tan grande que agradecemos enormemente todas las muestras de cariño […] tomaremos las acciones legales pertinentes”.

¿Quizá veremos a Melanie Carmona en la portada de ERES, tal y como hizo su mamá Alicia Villareal para esta increíble publicación?