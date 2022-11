Conoce a los tres hijos de Memo Ochoa que nacieron fuera de México: "no es mi sueño que sean futbolistas"

Aunque México y Polonia empataron en su primer partido en la Copa del Mundo, la afición mexicana ha festejado en grande por el héroe del juego: Memo Ochoa. El guardameta detuvo un pénalti en medio de las dudas por cambiar el marcador del 0-0, pero demostró de qué está hecho. Ya es el quinto mundial para Ochoa, pero más allá de su posición profesional se siente muy complacido con su faceta paternal.

¿Cuántos hijos tiene Memo Ochoa?

Memo Ochoa y su esposa Karla Mora tienen tres hijos: Lucciana, Guillermo y Karla.

¿Quiénes son los hijos de Memo Ochoa?

Ochoa conoció a su esposa cuando vivió en Francia, la modelo Karla Mora. Ambos tuvieron a su primera hija, Lucciana, en 2013 (actualmente tiene 9 años); en 2015 le dieron la bienvenida a su segundo hijo, Guillermo (de 7 años). Después Ochoa y Mora se casaron en España en 2017 y en 2019 nació su tercera hija, Karla (de 3 años).

“Gracias por hacer de nuestras vidas la mejor. Eres increíble y perfecto para nosotros. Sin duda Lucciana, Guille y Karla tienen al mejor papá. Gracias por siempre estar y nunca dejar que pase un día sin que te amemos y te admiremos más”, escribió Karla por su aniversario de bodas.

Los tres hijos y la esposa de Memo Ochoa ya se encuentran en Qatar para apoyar al arquero en esta aventura. Por eso Karla también compartió más palabras cariñosas.

“Un quinto mundial son palabras mayores. No tengo mucho que decirte, ya todo lo sabes, nuestro amor y apoyo es infinito. Y pues a disfrutar, a vivirlo intensamente y hacerlo como ya bien sabes. Siempre dejando todo la entrega, el alma y el corazón”, escribió Karla Mora para apoyar a Memo Ochoa

Gracias a las confesiones de Memo Ochoa previo al Mundial de Qatar 2022 en CARAS, sabemos ya que el guardameta no espera —aún— que su hijo y sus dos hijas sean apasionados del futbol. “Sí les gusta ir al estadio, no se pierden los partidos; mi hija mayor entiende un poco. Mi hijo de siete años me dijo ‘oye papá, el otro día me preguntaron que si tú eras mi papá’ (risas). La más chiquita tiene tres años y ella sí toma el balón y le pega, pero no los voy a impulsar a eso, no es mi sueño que sea futbolistas. Si lo quieren está bien, si no, no pasa nada”.

También explicó que su hija mayor, Lucciana, nació en Francia, y los otros dos, Guillermo y Karla, en España: “las atenciones que tienes en México cuando vas a parir, pues no las hay en otro lado”.

Aceptó que le gusta dedicar tiempo de calidad a sus retoños cuando no está saliendo o trabajando: “e mi casa siempre trato de poner pausa cuando estoy con mis hijos. Tal vez pongo un partido en la tele y lo escucho, pues el futbol es parte de mi vida”.

