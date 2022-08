La razón por la que la piel de Michael Jackson se hizo "más blanca"

Parece que hay una estrecha relación entre ser famoso y ser polémico, y si alguien fue en vida las dos es Michael Jackson. El rey del pop dejó un legado musical incomparable, pero también se le recuerda por ser un personaje controversial. ¿Uno de los debates más escandalizados? El "blanqueamiento" de su piel. ¿Qué hizo Michael Jackson para tener la piel "más blanca"? El propio intérprete lo aclaró en entrevista antes de morir el 25 de junio de 2009.

Michael Jackson padecía vitiligo, enfermedad autoinmune que heredó del lado paternal y que empezó a notar cuando era adolescente: Michael veía que aparecían manchas blanquecinas en su piel. La pérdida de la complexión oscura de Michael Jackson se atribuye en su mayoría al vitiligo.

getty

Aunque haya personas que dicen que Michael Jackson usó cloro para aclarar su piel, nadie de la familia Jackson o amigos cercanos han confirmado esto.

A lo largo de su trayectoria, seguidores del creador de Thriller vieron cómo el cantante tenía la piel cada vez más blanquecida. Esto, evidentemente, llamó la atención y el cantante no pudo más que hablar de la situación.

getty

Al ser diagnosticado con vitiligo, los "parches" en la piel se hacían más sensibles ante el sol y Jackson trató la condición por mucho tiempo usando cremas de maquillaje de color claro, y algunas otras por prescripciones médicas que bien pudieron modificar la piel.

Pero para demostrar al mundo que el blanqueamiento de su piel no significaba "ser alguien que no soy", habló con franqueza sobre su vitiligo con Oprah Winfrey en 1993.

Así está la cosa: tengo un desorden en la piel que destruye la pigmentación en mi piel, es algo que no puedo controlar, ¿ok? Pero cuando la gente inventa historias de lo que no quiero ser, duele... es un problema que no puedo controlar.