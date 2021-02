De ‘365 Días’ a rockstar. Michele Morrone tendrá concierto en streaming

¿Quieres ver al ‘sex symbol’ italiano de ‘365 Días’ en concierto? Michele Morrone mostrará su faceta como cantante.

¿Recuerdas la película polaca y erótica de Netflix que causó polémica? Así es, 365 Días, cuyo actor principal, Michele Morrone, se convirtió en el galán del que todos estaban (y siguen) hablando. Ahora este protagonista italiano mostrará su faceta como cantante y compositor lanzando su álbum debut ‘Dark Room’. ¿Y la mejor parte? Podrías verlo en vivo —digitalmente—.

Michele Morrone, protagonista de 365 Días, presenta su disco ‘Dark Room’ con un concierto en streaming

Esta noticia la comparten después de que se dio a conocer otro de sus proyectos frente a las cámaras de filmación: formará parte de la serie Toy Boy.

A raíz de la pandemia, los conciertos en los que Morrone iba a presentar su disco debut ‘Dark Room’, —lanzado el 14 de febrero 2020—, fueron suspendidos. Ahora, por primera vez cantará para sus fans, ofreciendo un poderoso repertorio inspirado en su padre, su familia, la vida y el amor *lanza un suspiro*.

¿Veremos un poco de 365 Días en su parte musical?

El concierto en streaming tendrá lugar el jueves 11 de marzo 2021, y podrá seguirse a través de LIVENow. Se llamará Michele Morrone: Dark Room and More Live in Concert. Actuará desde el icónico Capitol Club de Roma.

«Ha sido difícil lanzar un álbum y no tener la oportunidad de interpretarlo. La música ha sido un faro para muchas personas durante estos tiempos tan complicados y tener la oportunidad de interpretar por fin ‘Dark Room‘ con mi banda es toda una bendición», señala Morrone. Asegura que tanto él como todos sus músicos se encuentran «ansiosos de ofreceros este espectáculo y daros la oportunidad de usar la música como vía de escape durante un rato».

Como estrella de la película de Netflix ‘365 Días‘, el thriller erótico que protagonizó junto a Anna Maria Sieklucka, el repertorio de su espectáculo en vivo también incluirá cuatro canciones escritas para la película, incluyendo el popular tema titulado Hard for Me.

Por: Redacción con información de Europa Press