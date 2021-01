6 momentos memorables en la vida de Eddie Redmayne. ¡Felices 39 años!

Es cumpleaños de Eddie Redmayne, uno de los actores británicos consentidos. Para conmemorar sus 39 años de vida, repasamos sucesos inolvidables de su carrera.

Numerosos premios y nominaciones, protagónicos en toda clase de películas y un enorme carisma. Eddie Redmayne celebra 39 años de vida y para ello haremos un recuento de sus momentos más memorables a lo largo de su carrera y logros personales.

1. El Stephen Hawking con un Oscar

Redmayne protagonizñi La teoría del Todo, donde su interpretación del físico teórico Stephen Hawking le valió un Oscar a Mejor Actor. En entrevistas, el actor declaró: «Estudié viejas fotos de Hawking para rastrear los efectos de la enfermedad. Me consumió interpretarlo». De acuerdo con Huffington Post, perdió nueve kilos y pasó cuatro meses investigando al astrofísico, su aspecto y las leyes.

2. Se convirtió en ‘la chica danesa’

Al año de obtener su galardón por mejor actor, participó en La Chica Danesa. Protagonizó en doble papel a Einar Wegener, históricamente conocida por ser la primera persona en someterse a una operación de cambio de sexo. Para el papel, estudió a su esposa, Hannah Bagshawe, y cómo hacía su rutina: pintándose los labios, la postura al sentarse y más. Eddie mencionó en entrevistas: «Debo reconocer que era un ignorante. Confundía conceptos como travestismo y transgénero, y asociaba el género con la sexualidad».

3. Supo hacer magia

Se convirtió en Newt Scamander para la adaptación cinematográfica de Fantastic Beasts, de la trama literaria de Harry Potter. The Chicago Tribune lo declaró como «el rostro de la nueva Pottermanía». Platicó con J.K. Rowling sobre Newt y el trasfondo de la historia. En entrevista al medio dijo que «fue una conversación realmente maravillosa y electrizante, pero no me corresponde hablar al respecto porque para ella fue algo personal».

4. Fue condecorado por la reina Isabel II

Recibió la medalla de la Orden del Imperio Británico por parte de la reina Isabel II. Acudió al castillo de Windsor con un traje Alexander McQueen y le acompañó su esposa.

5. Cantó y actuó

En 2012, Redmayne se convirtió en el romántico héroe Marius, para la película de Los Miserables. En entrevista con Vulture confesó que le pareció extraño escucharse cantar y que era la primera vez que lo hacía. Además tomó clases de canto y dijo que la situación más complicada fue la grabación de Empty Chairs.

6. Jugó rugby con el príncipe William

El royal y el actor fueron a la misma escuela, Eton College. En un programa televisivo, Eddie habló sobre cómo pasaban el rato: «Jugué rugby con el príncipe William. Siempre me sentí un poco mal por él porque no importa en qué escuela jugabas, todos querían derribarlo para decir «eché al suelo al príncipe William». Así que si estabas junto a él, como yo, era bastante fácil y divertido».