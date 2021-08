El adiós a Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones que muere a los 80

Murió Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones y mítico integrante del grupo de rock desde 1963. Así lo despide la gente.

«Es con una tristeza inmensa que anunciamos la muerte de nuestro adorado Charlie Watts. Falleció en paz hace unas horas en un hospital en Londres, rodeado de su familia», reza un comunicado compartido en Instagram. Añadiendo que Charlie fue «un querido esposo, padre y abuelo, y como miembro de los Rolling Stones de los mejores bateristas de su generación».

24 de agosto 2021, muere Charlie Watts

En 2004, a Charlie lo trataron de cáncer en la garganta, y aunque se recuperó exitosamente, padeció del cuadro en las siguientes décadas. No se ha sustentado que esta fue su causa de muerte, y en la declaración piden «respeto a la familia del artista y miembros de la banda».

The Guardian rescata que como tributo, Ringo Starr, baterista de The Beatles, escribió «Dios bendiga a Charle Watts, te extrañaremos, amigo, amor y paz para tu familia». También comentan que Watts se habría perdido el próximo tour No Filter que la banda tiene en pie en 11 ciudades Estados Unidos; el doctor le sugería reposo y descanso tras atravesar una cirugía exitosamente. «Mi tiempo ha estado un poco fuera. Estoy trabajando duro para curarme, pero hoy acepté el consejo de los expertos y tomaré este break por el momento», decía Charlie entonces.

«Se enamoró de la batería»

Charles Robert Watts nació el 2 de junio de 1941, en Neasden, Londres. Y desde su infancia se hizo apasionado del jazz, pero «se enamoró de la batería tras escuchar a Chico Hamilton», recuerda Bloomberg.

Al respecto de que el baterista pudo no estar presente en el tour, Mick Jagger compartió: «Realmente esperamos poderle dar la bienvenida de vuelta a Charlie tan pronto se recupere totalmente. Gracias a nuestro amigo Steve Jordan por estar presente, y así podamos aún tocar todos este otoño».

DW recuerda cuando para una entrevista, Charlie externó sus ideas de qué sucedería si la banda llegara a su fin. «Amo tocar la batería, y amo tocar con Mick y Keith y Ronnie. No sé sobre el resto de esto, y no me molestaría que los Rolling Stones dijera, ‘Es suficiente», mencionó.

«Después de todo, el baterista ha estado con la banda por casi seis décadas», escribe el medio, «en algún punto debes pensar en qué hacer si te retiras». «No sé qué haría si dejara [de tocar batería]», respondió Charlie Watts.

