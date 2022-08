Olivia Newton-John muere a los 73 años: esto es lo que se sabe

El mundo del espectáculo está de luto, pues han perdido a una estrella muy querida: Olivia Newton-John, muere a la edad de 73 años.

Muere Olivia Newton-John a los 73 años

John Easterling, el esposo de Olivia desde 2008, compartió a travé del Instagram de la actriz que lamentablemente se despidió de este plano terrenal.

Dame Olivia Newton-John (73) falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil.

Twitter

Y la publicación de Easterling continúa, al lado de una foto angelical de Olivia:

Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria a @onjfoundation.

Seguidores de la actriz recalcan, "la generación de los niños de los setenta nunca te olvidaremos". A la publicación de Instagram le acompañan mensajes de condolencias para la fallecida actriz.

"Gracias, Olivia, por toda la luz que trajiste a nuestras vidas", "es una pérdida tremenda para todos, la amo y estoy muy agradecida de haberla conocido", "siempre serás nuestra luz más brillante, Olivia, mis pensamientos y oraciones están con toda tu familia", redactaron algunos de los muchos seguidores y amigos que tenía Olivia Newton-John.

Tan solo hace dos días, el fin de semana, en el Instagram de Olivia compartieron una foto de ella con su esposo. Y el 17 de abril subieron una foto de la alegre actriz en un pequeño campo de girasoles.

Instagram

De qué murió Olivia Newton-John

Aunque el mensaje del esposo de la fallecida Olivia no da detalles sobre su muerte, fuentes indicadon al sitio TMZ que "después de 30 años luchando contra cáncer de mama, perdió la batalla".

En 1992, Newton-John fue diagnosticada con cáncer de mama, lo cual la obligó en su momento a cancelar varios planes en su carrera profesional. Después de un extenso tratamiento se recuperó e inició una incansable defensa y activismo para las investigaciones sobre cáncer.

En 2012, 20 años después de la detección de su cáncer, Olivia lo volvió a padecer pero lo mantuvo en secreto. En 2017 fue diagnosticada por tercera vez y fue sometida a radioterapia por un tumor en la base de la columna vertebral.

getty

John Travolta manda mensaje tras la muerte de Olivia Newton-John, "tu Danny, tu John"

John Travolta se unió a los mensajes de condolencia por la muerte de su querida amiga y compañera de trabajo. Ambos fueron las estrellas de Grease (Vaselina), y definitivamente vivirán por muchas generaciones más personajes como Danny Zuko (John) y Sandy (Olivia).

getty

Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! Tu Danny, tu John.

Instagram

Protagonista de 'Grease' habló sobre el cáncer que padecía

Fiel a su política de total transparencia en lo que a hablar de su enfermedad se refiere, la actriz Olivia Newton John fue sincera y en su momento habló sobre los "fuertes dolores" y los miedos que ha venido experimentando desde que le fuera diagnosticado un nuevo cáncer de mama.

Getty

Tanto es así, que la protagonista de Grease admitió que en sus primeras semanas de lucha contra la dolencia no podía caminar en ningún caso y que, ahora, solo podía hacerlo durante breves períodos de tiempo.

"Tengo que superar esto, lo tengo muy claro. Sé que me queda un largo camino y que va a ser muy complicado, así que les mentiría si dijera que no tengo miedo. Pero por otro lado tengo la certeza de que lo voy a conseguir", confesó en una entrevista al programa australiano 60 Minutes en 2019.

"Lo peor de todo son los niveles de dolor que tengo que sufrir con frecuencia. De verdad que intenté volver al trabajo, pero es que me suponía toda una agonía. Ahora puedo andar, pero no puedo caminar largas distancias. Durante un mes no podía ni moverme. Afortunadamente, a medida que me voy curando soy capaz de andar cada vez más", explicó en la misma conversación.

Nota en desarrollo