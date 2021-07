«No se puede soñar una suegra mejor». La carta de despedida de Penélope Cruz a Pilar Bardem

Muere la actriz Pilar Bardem a los 82 años, y Penélope Cruz, esposa de Javier Bardem, le escribió una carta de despedida: «Siempre fuiste buena conmigo».

Nació en Sevilla y falleció en Madrid, pero su nombre resonará en todo el país y también a las afueras. Pilar Bardem murió en la tarde del sábado 17 de julio a los 82 años por una complicación respiratoria (no ligada a covid-19).

Lo que empezó como un discreto homenaje en redes sociales —sus hijos dieron a conocer la noticia por Instagram— ya alcanzó la cuenta de varias figuras destacadas, entre ellas Penélope Cruz, quien se despidió de su suegra.

La carta de Penélope Cruz a Pilar Bardem: una referencia a la vida que tendrían juntas

«¡Querida Pilar!» inicia la nota escrita por Cruz, con unas fotografías de la película Carne Trémula (Pedro Almodóvar) donde ambas la protagonizan.

«Miro esta foto y me pregunto cuál habría sido nuestra reacción si alguien nos hubiese dicho en ese momento que el destino tenía maravillosos planes para unirnos más allá del cine. Que el parto con Pedro fue también un ensayo de la vida misma. ¿O quizás ahí las dos ya lo sabíamos?». Penélope hace referencia a los hijos que tuvo con Javier, Leo y Luna, nietos de Pilar.

«¡Siempre fuiste tan buena conmigo! No se puede soñar una suegra mejor«, añadió la actriz, quien se volvió la nuera oficial cuando en julio 2010 se casó con Javier Bardem en un discreto enlace. «Gracias por todo el amor que nos has dado, a tus hijos, a tus nietos, a todos tus familiares y amigos».

Hablando sobre las ‘injusticias de la industria’

Le agradeció a su suegra su trayectoria y activismo. «A mi me has dado muchísimo. Gracias por haberte puesto siempre del lado del que más lo necesita. Por alzar tu voz ante las injusticias. Por dejarte la piel luchando por mejorar las condiciones de vida de los miembros más necesitados de nuestro sector, sin esperar nunca nada a cambio. No se puede olvidar que en nuestra profesión muchas cosas han mejorado gracias a tu grandísimo esfuerzo a lo largo de los años, sin rendirte en ningún momento. Eres admirable».

D.E.P. Pilar Bardem.

SIGUE LEYENDO: