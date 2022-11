Nacho Duato, el bailarín con el que Miguel Bosé tuvo un romance

Con la nueva serie que cuenta detalles de la vida y carrera del cantante español, Miguel Bosé, también salieron a la luz detalles de sus romances y amores. El bailarín, Nacho Duato fue uno de ellos, y estos son algunos detalles de su relación.

¿Quién es Nacho Duato?

Juan Ignacio Duato, mejor conocido como Nacho Duato, nació el 8 de enero de 1957 en Valencia, España. Se formó como bailarín profesional en la Rambert School de Londres, en la Mudra de Maurice Béjart en Bruselas y en la Alvin Ailey American Dance Centre de Nueva York.

A los 21 años comenzó su carrera como bailarín de ballet, pasó por varias de las más prestigiosas compañías de danza. A los 32 años fue director artístico de la Compañía Nacional de Danza, hasta julio de 2010.

También se ha convertido en un coreógrafo de renombre y varias de sus coreografías han sido utilizadas por otras compañías de baile.

Cómo comenzó la relación de Miguel Bosé y Nacho Duato

De acuerdo con la bioserie de Miguel Bosé, el flechazo con Nacho ocurrió cuando el bailarín asistió a un casting para formar parte del cuerpo de ballet de uno de los shows del cantante.

Se dice que en a finales de los 70 o a principios de los 80, Bosé y Duato vivieron en Nuevo York, lugar donde el bailarín soñaba con hacer carrera; sin embargo, la relación no prospero tanto tiempo como ellos hubieran querido.

Nacho fue seleccionado para formar parte de un Ballet en Estocolmo, y con la carrera en ascenso de Miguel, la relación no pudo continuar por que sus proyectos no coincidían.

¿Qué opina Nacho Duato de la serie de Miguel Bosé?

Durante una entrevista con Europa Press, Nacho habló del estreno de la bioserie del cantante, pero sobre todo, dela forma en cómo han abordado su relación con Bosé.

"No se han puesto en contacto conmigo. El otro día vi la 'promo' y han escogido a un chico que no se parece nada a mí. Pero bueno, no puedes hacer nada. Usan tu nombre y se inventan un poco la historia… Por lo menos espero que mi personaje no diga cosas que no suelo decir y que baile bien"

Sobre su romance con Migue Bosé, Nacho expresó que espera que no dure mucho en la ficción, ya que en la vida real fue corto.

"Estuve con Miguel poco, tampoco pueden alargarlo demasiado. Pero me lo puedo imaginar, habrá un poco de morbo y eso está bien".

Nacho asegura que su romance terminó en una amistad que siguen manteniendo en la actualidad, y que siguen en contacto.

“Nos hablamos, es una persona maravillosa y muy muy buen amigo”, afirma.