'Nepo baby': qué es este polémico término para referirse a los hijos de tus celebridades favoritas

¿Qué tienen en común Lily Collins, Ángela Aguilar, Jamie Lee Curtis, Ale Capetillo, María Ibarra y Lily-Rose Depp? Todas son Nepo babies. Y si últimamente escuchaste el término ‘Nepo baby’ pero no tenías ni la remota idea de qué habla la juventud, aquí te lo explicamos.

Qué es un ‘Nepo baby’

Para ponerlo en castellano: nepo baby es el hijo de un famoso que se volvió famoso por ser hijo de un famoso —lo sabemos, suena a trabalenguas. También es el término hollywoodense para decir ‘nepotismo’: según la RAE, nepotismo es “la desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos”. Y si hablamos de nepotismo en Hollywood, la pirámide preferencial se volcará por los miembros de la familia de una celeb.

‘Nepo babies’, cómo nace una estrella del nepotismo

‘Nepo baby’, un ‘bebé del nepotismo’, vaya. Vulture trajo a la luz en un muy extenso artículo cómo nació y se viralizó el término nepo baby —"El camino del estrellato del nepo baby empieza desde que es literalmente un bebé. […] Conforme crecen y llegan a la adolescencia, el mero hecho de que son físicamente parecidos a sus famosos papás son fuente de interés", escriben.

Quizá ni siquiera necesitamos una lista de los nepo babies, basta con pensar en un actor o actriz y recordar quiénes son —o fueron— sus papás. Claramente existe el debate de cómo los nepo babies fueron “sometidos” a seguir el linaje de éxito de sus papás. ¿Qué tan justo es esto? Bueno, las estrellas plasmadas en Hollywood y los millonarios contratos pueden darnos la respuesta…

“Todos hemos escuchado el argumento contra el anti-nepotismo: claro, los hijos de los famosos pueden tener una ventaja al principio, pero eventualmente el talento ganará. Aquellos que no puedan hackearlo se desvanecerán, mientras que los don nadie verdaderamente dotados serán descubiertos si se mantienen en ello”, escriben en Vulture.

El otro debate es qué tan importante debe ser que los nepo babies tengan talento —o no. “Presentarse en la puerta es básicamente lo único que tienen que hacer”, dijo la escritora Fran Lebowitz a Vanity Fair en 1997 —citada por Vulture—, para explicar cómo es que los hijos de los famosos consiguen mucho más fácil sus roles en el trabajo de Hollywood.

“[Tener papás famosos] sí ayudó en mi carrera. Mi mamá me dijo, ‘te voy a poner en la puerta, pero cuando entres, estás por tu cuenta’. Tener un historial tan legendario… pero una vez que estás ahí, tienes que ser igual de bueno o mejor. No es así de fácil”, dijo Whitney Houston en The Magic Johnson Show en 1998.

Realmente, ¿quién NO es un nepo baby?

A Jane Fonda le preguntaron cómo llegó al estrellato: “yo era la hija de Henry Fonda, así me hice famosa”, respondió la actriz y activista de 85 años que recién se liberó de cáncer. Jamie Lee Curtis dijo que en una entrevista entre ella y otra mujer para conseguir el rol de Halloween, “estoy segura que el hecho de ser la hija de Janet Leigh y Tony Curtis, y que mi mamá estuvo en ‘Psycho’, me dio el papel”. Dos maravillosas actrices conscientes de su nepotismo. Y, quizá, el hecho de que tuvieron más ventaja sobre otros no las hace menos asombrosas.

Es más fácil saber quién es un nepo baby en lugar de quién no lo es. ¿Los hay? Andrew Garfield, Tenoch Huerta, Harry Styles, incluso la propia Kate Middleton —su abuela era telefonista durante la guerra y su mamá tenía una tienda de artículos para fiesta—.

Los nepo babies siempre estuvieron ahí, y seguirán —no solo para Hollywood, sino en cualquier ámbito: político, familiar, laboral… En fin, que el argumento central de un nepo baby/bebé del nepotismo puede ser señalar a quienes gozan de todos los privilegios sin hacer absolutamente nada.