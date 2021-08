Alejandra Barros conmemora sus ‘fabulous fifties’ estrenando película, ‘Ni tuyo, ni mía’

La productora mexicana Sandra Solares presenta su ópera prima, ‘Ni tuyo, ni mía’, con la participación de Alejandra Barros, Tony Dalton y José Fors.

Trabajo estable, una hija joven y una casa funcional, ¿qué mas le falta a Amanda (Alejandra Barros) y Roberto (Tony Dalton)? Pues en menos tiempo del que creían, la vida dará un giro de 360º. La productora de Y tu mamá también (2010) y No se aceptan devoluciones (2013), Sandra Solares, dirige su primera película —una comedia romántica distints— y nos cuentan todo al respecto: Ni tuyo, ni mía.

Ni tuyo, ni mía te enseña a tomar caminos que te ayuden a darle un giro a una vida que parece estancada. Sandra Solares

VANIDADES: ¿Qué se siente debutar como directora en medio de un escenario particular para la industria del cine?

Sandra Solares: Habría preferido otros tiempos [risas], pero al mismo tiempo es cumplir con algo que estaba en mi bucket list. Estoy muy contenta; me tocaron estos tiempos que significa tener un nuevo reto para seguir adelante y decir ‘el cine no se acaba’. Vamos al cine y hagamos cine.

V: ¿Qué percepción de apertura hay para las mujeres en el cine?

SS: Creo que las cosas han cambiado muchísimo, pero el cine es donde siempre hemos sido muy abiertos, no solo a la mujer sino a todo tipo de expresiones de género. Es un microcosmos donde generalmente tenemos mucha apertura. Somos una familia que se junta en cada proyecto, y ahora hay muchísimas mujeres. El cine es de los primeros lugares en ser inclusivo, de eso se trata, de poder hablar de todas las ideas y preferencias.

V: Ni tuyo, ni mía es otro tipo de comedia romántica, que además percibe el tema de la infidelidad como pocas veces imaginaríamos.

Alejandra Barros: Es una comedia que habla de una infidelidad y la amistad; también de cómo revalorarse y reinventarse para salvar (o no) una relación. Es una película de mucho humor, amor, desamor, reflexión, música… un espacio donde todos podremos observarnos por dentro para desahogarnos y pasarla bien en el cine.

V: Y hablando de música, José Fors [cantante de La Cuca] debutó en la actuación. ¿Qué tal te fue con la transición de músico a actor?

José Fors: Tuve mucho miedo, pero la buena conexión estaba presente. Conozco a Xand (Sandra) desde hace años, y antes de empezar a rodar ya estábamos platicando sobre música. Fue una manera muy amable de entrar al proyecto, más neutral. ¡Nunca había hecho cine en mi vida! Pero acompañado de ella me sentía protegido, cuidado y querido.

V: Ale, vas a cumplir 50 años, y tomando esto como pretexto, ¿qué reflexión personal tienes al respecto de interpretar a una mujer que está en una etapa difícil de vida?

AB: Pienso que es una etapa de reinvención. Se trata de una mujer que se perdió en los roles que pone la vida y dejó de ser ella. Y creo que lo más bonito de haber sido Amanda es que logra rescatarse. Y te diré que como mujer, la inseguridad y el miedo te lleva a opacarte muchísimo. Que Xand me invitara con este personaje y pusiera esa responsabilidad en mis manos, me hizo refortalecer mi seguridad, no nada más como actriz sino como mujer. Ni tuyo, ni mía es para que la vida nos enseñe que todo es demasiado constante y no nos la podemos pasar con tanta pesadez.

Con mi personaje me refortalecí no solo como actriz, sino como mujer. Alejandra Barros

V: ¿Qué expectativas tienen de cómo percibirá el público la película?

SS: La idea es que la vean como una historia de amistad, de gente distinta en la Ciudad de México. Se sentirán bien, no la lean antes de conocerla. Se trata del crecimiento y cambio, donde a veces nos estancamos en lugares de la vida donde todo es igual. Es sobre cambiar la comodidad y buscar un lugar de crecimiento, de diversión… tomar caminos que te ayuden a darle un giro a una vida que parece estancada.

Ni tuyo, ni mía estrena el jueves 19 de agosto en cines.

