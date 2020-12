¡El guapísimo actor cumple 57 años! Recordamos los momentos de Brad Pitt durante el 2020 que nos hizo reír, emocionarnos y más.

Considerado uno de los hombres más atractivos de Hollywood, Brad Pitt cumple 57 años luciendo cada vez mejor. El galardonado con un Oscar no dejó de robar suspiros este año, que aunque atípico para todos, hubo momentos memorables. Hagamos un recuento de lo que hizo Brad este 2020 y cómo espera celebrar su cumpleaños. 😍

Cuando Brad Pitt y Jennifer Aniston se reencontraron

Pasaron 15 años desde que Brad Pitt y Jennifer Aniston pusieron fin a su relación, algo que aún no superamos. Finalmente, durante la entrega de los Screen Actors Guild Awards en enero 2020, ambos se reencontraron y el internet explotó. Y sí, esas fotos de la actriz de Friends con el vestido blanco y el actor en traje negro se quedarán en la memoria.

Anunciaron que Pitt y Bad Bunny estarán juntos en una película

El conejo malo del reggaetón y el guapo actor serán parte del reparto para Bullet Train, adaptación cinematográfica de la novela María Beetle de Kotaro Isaka. No se han dado mayores detalles sobre los papeles de Bad Bunny y Brad Pitt, pero vaya que causó (buena) sorpresa y muchas ansias de ver la cinta próximamente.

Cuando Chris Hemsworth recordó la vez que conoció a Brad Pitt y se cautivó como cualquiera de nosotras

El actor Chris Hemsworth aprovechó una entrevista con la revista People para contar la divertida anécdota del día que cumplió su sueño: conocer personalmente a Brad Pitt. Ambos coincidieron en la premiere de Once Upon a Time in Hollywood. «Fue tan maravilloso y educado como había esperado que fuera. Él optó por un apretón de manos, pero yo me lancé directamente por el abrazo y no le importó. Fue un momento maravilloso».

«Hola, Aniston», «Hola, Pitt», «¿Cómo estás?», «Bien, cariño, ¿y tú?»

Así es, el breve pero candente saludo virtual que Brad Pitt y Jennifer Aniston dieron a través de una videollamada con Morgan Freeman y muchos otros actores y actrices. Juntos leyeron el guion de Fast Times at Ridgemont High. Pero honestamente, ¿prestaron atención a lo que decían? Acá solamente vimos el juego de miradas y risitas nerviosas. ¡Revive el momento con este video!

Brad Pitt entregando comida a las familias vulnerables

Pudo pasar un tanto desapercibido por el cubrebocas, pero la verdad es que la melena y sus encantadores ojos lo delatan. Aún así, el actor fue captado repartiendo cajas con alimento y repartiéndolas a las familias necesitadas. También puso un poco de música y conectó su celular a una bocina para animar el ambiente. 👏

Cuando Brad elogió a Olivia Coleman, la reina de Netflix

La actriz recordó cómo reaccionó al elogio que le dedicó el orcarizado intérprete durante una fiesta posterior a la gala de los Oscar. Olivia Coleman, fiel a su transparencia y naturalidad, no dudó hacer pública su reacción tras encontrarse cara a cara por primera vez con Brad Pitt. «Se me acercó y dijo ‘Soy un gran admirador tuyo’ y solté una risita tímida. Y después se fue sin decir nada más».

Brad y Angelina Jolie congeniaron la paz

Protagonizaron uno de los procesos de divorcios más mediáticos y conflictivos de los últimos años, pero este año finalmente le dieron calma a la tormenta. Bradd Pitt y Angelina Jolie parecen disfrutar de una relación mucho más amistosa y cordial gracias al equilibrio de responsabilidades que dictan sus acuerdos. Una fuente de Entertainment Tonight declaró: «Superaron sus desacuerdos. Par sorpresa de sus amigos cercanos, sus niveles de comunicación mejoraron notablemente desde que ambos se dedican en cuerpo y alma a la crianza conjunta de sus hijos».

Hizo una parodia de Trump sobre las declaraciones que hico a la crisis del coronavirus

Brad sacó sus capacidades actorales para hacer una divertida parodia del presidente de los Estados Unidos. Fue durante el Saturday Night Live show y se caracterizó de Trump para bromear sobre algunas de sus más polémicas declaraciones respecto a la crisis. «La enfermedad desaparecerá como un milagro» y «la vacuna llegará relativamente poco», comentó.