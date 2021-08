Nueva Morticia Addams, de 51 y su esposo es Michael Douglas: Catherine Zeta-Jones saldrá en nueva serie

Los Locos Addams llegan al mundo del streaming con una serie live-action llamada Wednesday, misma que se centra en la hija adolescente de la familia. Esta obra dirigida por Tim Burton ya cuenta con algunas revelaciones de quiénes interpretarán a los personajes, y la reciente adición es nada más y nada menos que Catherine Zeta-Jones como Morticia.

La nueva Morticia del streaming será la acreedora de un Oscar de 51 años. Catherine Zeta-Jones se prepara para meterse en el papel de uno de los personajes más emblemáticos en la comedia de terror.

Our Addams family is expanding!

Catherine Zeta-Jones will step into the iconic silhouette of Morticia Addams while Luis Guzmán will bring to life the debonair Gomez Addams in the upcoming TV series Wednesday, starring Jenna Ortega as Wednesday Addams and directed by Tim Burton. pic.twitter.com/MiofyWIbwy

— Netflix (@netflix) August 9, 2021