Oscar 2021: los mejores vestuarios de las películas nominadas

La indumentaria haciendo magia. Descubre a los nominados a mejor vestuario en los Oscar 2021 y por qué fueron seleccionados.

Así como existe la categoría de mejor película, mejor director y mejor actriz/actor, el de mejor vestuario es sumamente importante para darle vida a la película. Este año hay desde aspectos de la regencia inglesa hasta los roaring twenties. Descubre quiénes fueron nominados en los premios Oscar 2021 y haz las apuestas por el ganador.

1. Alexandra Byrne por Emma

Es la sexta nominación para Alexandra Byrne —quien de hecho sí se llevó una estatuilla dorada por Elizabeth: The Golden Age en 2008. Es también la responsable del vestuario en Hamlet (1996) y Elizabeth (1998).

Con Emma juega entre el espíritu de la regencia y la diversidad de los colores pastel, con opciones pomposas, mucho encaje y detalles divinos. En esta adaptación de la novela de Jane Austen protagonizada por Anya Taylor-Joy, hay toques femeninos y coquetería al máximo.

2. Bina Diageler por Mulan

Tal parece que la impactante razón por la que la gente está enojada con la nueva película de Mulán no hizo estragos en que al live action se le aplaudiera por un aspecto: el vestuario. Y es que de acuerdo con comunicados, usaron 200 millones de dólares para su producción, con lo cual pudieron rescatar cada mínimo detalle importante. Aquí entra el vívido vestuario.

Bina Diageler nació en Alemania y radica en Madrid, hizo el vestuario en Ms. America (2020) y trabajó con Pedro Almodóvar en Volver (2006). Con Mulan jugó entre las armaduras y las delicadas telas de un vestido geisha, aprovechando los colores cálidos de una primavera en China y los grises de una guerra.

3. Ann Roth por Ma Rainey’s Black Bottom

Una nominación tanto de orgullo como nostálgica, pues Ann Roth sigue dominando el área a sus 89 años, ahora en la última película que hizo el ya fallecido Chadwick Boseman.

Con una espectacular interpretación de Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom nos regresa a los veinte con mucha influencia musical y de estilo.

4. Trish Summerville por Mank

De Hunger Games (2013) a The Girls with the Draggon Tattoo (2011) y ahora en Mank (2020), el drama concentrado en el escritor de Citizen Kane. Trish Summerville recreó viejos estilos hollywoodenses con mucho brillo y glamour.

5. Massimo Cantini por Pinocchio

La nominación del director italiano Matteo Garrone fue una grata sorpresa este año. Las aclamaciones por diseño de peinado y maquillaje, así como por la dirección de arte, cobraron frutos.

El mismo diseñador de vestuario para Brothers Grimm (2005) y Dogman (2018) hace magia con la nueva versión de la obra escrita en 1884.

