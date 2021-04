El próximo 25 de abril se sabrá quiénes son los mejores en la industria del cine para este año. Aquí, algunas curiosidades del Oscar, el premio que todos ambicionan.

Cada vez que comienza un año, los premios Oscar se convierten en tema de conversación. ¿Qué película lo ganará? ¿Qué actrices y actores serán recompensados por sus interpretaciones del año? ¿Quién será el mejor director? Este 25 de abril de 2021 se conocerán los resultados en una ceremonia fuera de lo común debido a la pandemia por Covid-19 que vive el mundo.

Mientras esperamos que se abran los sobres y que los presentadores anuncien: «And the Oscar goes to…», aquí les comentamos algunas curiosidades sobre el premio que todos en la industria del cine sueñan alcanzar.

¿De dónde salió su nombre?

Aunque todos lo conocen como «Oscar», originalmente el nombre de la estatuilla dorada que entrega cada año la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, en una ceremonia de gala, era «Premio de la Academia al Mérito».

¿Por qué comenzó a llamársele Oscar? Según se dice, todo empezó cuando Margaret Herrick, la bibliotecaria de la Academia comentó chistosamente que la estatuilla le recordaba a su tío Oscar. Lo cierto es que ese fue el nombre que se impuso y terminó haciéndose oficial a partir de 1939.

La primera entrega del Oscar

La primera ceremonia de entrega del premio se realizó el 16 de mayo de 1929 y tuvo como sede el Hotel Hollywood Roosevelt. En esa entrega inicial, el premio a la Mejor Película se concedió en dos categorías. Wings ganó como Mejor Película / Producción, y Sunrise, como Mejor Película / Producción Única y Artística. A partir de 1930 se dio un único galardón a la mejor película del año.

Otra peculiaridad que tuvo aquella primera premiación del Oscar fue que los galardones a las mejores interpretaciones no se dieron por una sola película, sino por varias. Janet Gaynor fue escogida como Mejor Actriz por su trabajo en tres películas: Sunrise, 7th Heaven y Street Angel. Y el actor Emil Jannings fue galardonado por su desempeño en dos: The Way of All Flesh y The Last Command.

Las imbatibles

Tres películas han pasado a la historia por haber «arrasado» en la competencia, llevándose las cinco estatuillas más codiciadas: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Guión.

La primera en alcanzar ese récord fue, en 1935, It Happened One Night, con Clark Gable y Claudette Colbert, dirigida por Frank Capra. Cuarenta y un años más tarde, en 1976, One Flew Over the Cuckoo´s Nest, la película de Milos Forman protagonizada por Jack Nicholson y Louise Fletcher, repitió la hazaña. La tercera en lograr la proeza fue, en 1992, The Silence of the Lambs, con Jodie Foster y Anthony Hopkins, dirigida por Jonathan Demme.

Ganadores jóvenes y mayores

Existen varias actrices que han obtenido premios Oscar a muy corta edad. Por ejemplo, Shirley Temple recibió un Oscar honorario cuando solo tenía 6 años de edad. Tatum O´Neal lo ganó como Mejor Actriz de Reparto en 1974, cuando tenía 10 años, por su trabajo en la película Paper Moon, junto a su padre Ryan O´Neal. Anne Paquin ganó ese mismo galardón en 1993, a los 11 años, por su labor en The Piano. En el extremo opuesto se sitúan actrices, como Jessica Tandy, que obtuvieron el Oscar a una avanzada edad. Jessica ganó a los 80 años el premio a la Mejor Actriz, en 1990, por su trabajo en Driving Miss Daisy, y Gloria Stuart fue elegida como Mejor Actriz de Reparto a los 87 años, en 1998, por Titanic.

En cuanto a los hombres, el actor más joven en ganar el premio Oscar ha sido Timothy Hutton, quien alcanzó el galardón como Mejor Actor de Reparto en 1981, cuando tenía 20 años de edad, por su actuación en Ordinary People. Adrien Brody obtuvo su Oscar como Mejor Actor en 2003, a los 29 años de edad, por The Pianist. ¿El de más edad en llevarse la estatuilla dorada? Christopher Plummer , quien fue distinguido a los 83 años por su actuación secundaria en Begginers, en la premiación del pasado año.

Pocos minutos bien empleados

A veces, el Oscar ha ido a parar a manos de actores que han interpretado en las películas papeles muy breves. Así sucedió, por ejemplo, cuando Beatrice Straight obtuvo el Oscar como Mejor Actriz de Reparto en 1977, por su trabajo en Network. Aparecer solamente 6 minutos en la pantalla no fue un obstáculo para que ganara. Lo mismo sucedió en 1999, cuando Judi Dench obtuvo el mismo galardón por dar vida a la reina Isabel I en Shakespeare in Love. Aunque solo actuó durante 8 minutos, su trabajo fue impactante.

Un camino difícil

Algunos directores consiguen el Oscar con su primera película. Así sucedió con el británico Sam Mendes, quien, después de una larga carrera como director teatral, debutó en el cine con American Beauty y obtuvo el Oscar en 2000 por ese primer filme. A otros, en cambio, el camino hacia la estatuilla dorada se les hace muy difícil. Un ejemplo de ello es Martin Scorsese, quien lo alcanzó después de haber recibido siete nominaciones a lo largo de 30 años. No lo obtuvo con obras maestras como Raging Bull, The Age of Innocence o Goodfellas, pero finalmente se llevó el Oscar a casa en 2007, en su octava nominación, gracias a la película The Departed.

En el caso de los actores, algunos de gran calidad todavía están esperando por su Oscar. Aunque han recibido dos, tres y hasta cuatro nominaciones, la estatuilla siempre se les escapa de las manos… Entre las damas están Annette Bening, Glenn Close, Laura Linney, Michelle Williams, Amy Adams, Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter y Viola Davis. Y entre los hombres, Tom Cruise, Johnny Depp, Ed Harris, Jude Law, Mark Wahlberg, Robert Downey Jr., Edward Norton, Will Smith y Ralph Fiennes. Matt Damon, aunque ganó un Oscar junto con Ben Affleck por Mejor Guión por Good Will Hunting, no lo ha logrado como Mejor Actor.

Olvidados por el «tío Oscar»

En el Hollywood de nuestros días, hay figuras de gran popularidad que nunca han logrado una candidatura al Oscar. Ese es el caso de Jennifer Aniston, Jennifer Garner, Cameron Díaz, Jennifer López, Keanu Reeves, Hugh Jackman, Jim Carrey, Gerard Butler y Antonio Banderas.

Pero ese olvido del «tío Oscar» no debe ser motivo de preocupación. Lo mismo sucedió en el pasado con estrellas de primera magnitud como Marilyn Monroe, Glenn Ford, Rita Hayworth, Kim Novak, Maureen O’Hara y Robert Taylor. Lo que demuestra que ganar el Oscar no es indispensable para llegar a convertirse en una leyenda del cine.

Campeones del premio Oscar

Walt Disney es la persona que más premios Oscar ha recibido, pues a lo largo de su carrera se llevó a casa más de 20 estatuillas doradas. Entre las actrices, el récord lo ostenta Katharine Hepburn, con cuatro Oscares, seguida por Ingrid Bergman y Meryl Streep, con tres cada una. Entre los hombres, Jack Nicholson se ha coronado tres veces como Mejor Actor. Walter Brennan, Fredric March y Spencer Tracy lograron recibir dos estatuillas cada uno.

Entre los directores, quien más premios acumuló en su carrera fue John Ford, con cuatro. Por su parte, Frank Capra y William Wyler obtuvieron tres cada uno.

Más curiosidades

La estatuilla del premio Oscar mide 34 cm (pulgadas) de alto y pesa 3.85 kilos (8.5 libras). Lleva un baño de oro. Fue diseñada en 1928 por Cedric Gibbons, director artístico de la Metro Goldwyn Meyer.

La Academia se encarga de restaurar y dar mantenimiento a las estatuillas que entrega. Si el trofeo de alguno de los ganadores sufre un desperfecto, lo repara. Así sucedió con el Oscar que la francesa Juliette Binoche recibió en 1997 por su papel secundario en la película The English Patient. Ocho años más tarde, la actriz tuvo que mandarlo a arreglar, pues su hijo jugaba mucho con el Oscar y lo había estropeado. ¡Se lo devolvieron como nuevo!

En 1985, Steven Spielberg recibió 11 candidaturas por su película The Color Purple, una de las grandes favoritas de ese año. ¡No consiguió ninguno! El caso opuesto: en 2004, The Lord of the Rings: The Return of the King logró 11 galardones. ¡Todos por los que compitió!

Marlon Brando y George C. Scott rechazaron los premios Oscar al Mejor Actor que la Academia les concedió por The Godfather y Patton, respectivamente.

Entre los intérpretes europeos que han ganado el premio Oscar están los italiano Sophia Loren y Roberto Benigni; las francesas Simone Signoret, Juliette Binoche y Marion Cotillard; los españoles Penélope Cruz y Javier Bardem, y el austríaco Christoph Waltz.

