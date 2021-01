Patrick Dempsey, Orlando Bloom y Liam Hemsworth, los 3 galanes de cumpleaños

El 13 de enero es cumpleaños de tres afamados (y mega hot) actores. Patrick Dempsey, Liam Hemsworth y Orlando Bloom son los festejados.

Tres razones para estar agradecidas con el 13 de enero: Patrick Dempsey, Orlando Bloom y Liam Hemsworth nacieron ese día —en diferentes años, claramente—. Aunque este 2021 los tres pasarán una celebración atípica debido a la pandemia, no hay por qué retraerse para ver en qué han estado envueltos estos personajes y cómo cada día nos siguen cautivando. Adelante con las imágenes 😍.

Patrick Dempsey, nuestro doctor favorito

Patrick estrenará sus 56 años de vida y una reaparición más en la temporada 17 de Grey’s Anatomy. Regresará en el papel del fallecido neurocirujano Derek Shepherd, quien tras 11 temporadas de historias (des)amorosas contrae matrimonio con Meredith (Ellen Pompeo), pero sufrió muerte cerebral en un accidente.

Otro personaje que nos tiene encantadas será el de Encantada, la película de Disney con Amy Adams. Volveremos a ver al hombre con corbata y traje, Robert Phillip, que encontró a su princesa en las tumultuosas calles de Nueva York.

Pero si lo quieres admirar desde un encuadre más común y tranquilo, en su Instagram (@patrickdempsey) verás fotos de sus perros y una que otra galante selfie.

Orlando Bloom, el hombre del momento

Se estrenó como papá, le ha sacado las mejores sonrisas a Katy Perry y llega con gran salud a los 44 años.

En 2020 confesó vivir en celibato para «tomarse en serio las relaciones amorosas». En una entrevista con The Sunday Times contó que no tuvo sexo durante seis meses: «Realmente disfruté la forma en el que me relacionaba con las mujeres y con lo femenino dentro de mí. Sé que suena loco».

La pareja que se comprometió en 2019 pasó año nuevo a su manera: con unas divertidas pelucas. Bloom escribió ‘Hola 2021’ y los usuarios no pueden estar más contentos con la conexión que tienen. Una fuente dijo a Entertainment Tonight que «están muy bien como pareja y en la felicidad de la paternidad. Están en la misma página cuando se trata de hacer tiempo para Daisy y sus carreras, pero la bebé es su principal prioridad».

Liam Hemsworth, el rompecorazones

El galán que más bombazos en la prensa tuvo el año pasado. Ahora que cumple 31 años, Liam Hemsworth sigue replanteándose en el camino del amor. Confirmó su relación con la modelo Gabriella Brooks hace un año, después de pasar por un divorcio con Miley Cyrus a los ocho meses de casarse.

Una fuente de la revista People comentó que en cuestiones románticas «no se quiere apresurar y se está tomando las cosas con calma. Pero está claro que está muy interesado en Brooks».

La familia de Hemworth ya está preguntando cuándo se casa con su novia casi 10 años menor que él. Fuentes cercanas a diversos medios aseguraron que pasaron juntos año nuevo y que ella mantiene una buena relación con todos los parientes de Liam.