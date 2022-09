Esta es la razón por la que Patrick Swayze no tuvo hijos con su esposa Lisa Niemi

Fue la joven promesa en Rebeldes (Francis Ford Coppola, 1983), el galán de Hollywood en Dirty Dancing (1987) y la figura más romántica en Ghost (1990), pero a Patrick Swayze también lo recuerdan con afecto por su incomparable personalidad.

Este 2022 se cumplen 13 años de que falleció, así que recordamos una faceta poco hablada del querido actor: la paternidad.

¿De qué murió Patrick Swayze?

Swayze, originario de Houston, Texas, perdió la vida a causa de cáncer de páncreas y murió a los 57 años de edad en 2009. Él mismo declaró que las complicaciones de la enfermedad bien pudieron darse por los 60 cigarros que fumaba diariamente, y después de 20 meses de su diagnóstico el mundo se despidió de esta frolífica figura del entretenimiento y hasta las bellas artes.

¿Quién fue la esposa de Patrick Swayze?

La madre de Swayze era directora de la Houston Jazz Ballet Company, y en esta introducción al baile a temprana edad conoció a quien sería su esposa de por vida, Lisa Niemi. Se casaron en 1975 cuando él tenía 23 y ella 19.

Swayze y Niemi son una de las parejas que más años duraron juntos en todo Hollywood —34 en total, y aunque Patrick murió, Lisa se volvió a casar con el joyero Alder DePrisco en 2014.

¿Quiénes son los hijos de Patrick Swayze?

A pesar de los 34 años de matrimonio —y de que sus deseos eran formar una familia—, Patrick Swayze y Lisa Niemi no tuvieron hijos. En el documental estrenado en 2019 titulado I Am Patrick Swayze, la actriz y activista de 66 años habló de cómo deseaban tener hijos, pero no pudieron concebir.

"Ambos queríamos hijos, y siempre fue nuestra intención. Sí me embaracé, pero tuve varios abortos. ¿Quién diría que los abortos eran tan dolorosos literalmente, emocionalmente dolorosos? Fue muy desgarrador".

En este mismo documental, el manager de Swayze, Kate Edwards, también habló de los deseos del actor de ser papá (vía Closer Weekly). "Patrick tenía muchos deseos de ser papá porque creo que él quería ser tan buen padre como su propio papá lo fue con él".

Y su propio hermano Don Swayze explicó lo buen tío que era Patrick, lo cual era un reflejo del gran padre que habría sido. "Nunca quiso hacer sentir mal a Lisa por los abortos, pero esto lo aplastó, así que intentaron".

De acuerdo con Lisa, pasó años intentando con un acupunturista, pero explica que "de repente, yo ya era demasiado vieja", y que sí consideró la adopción, pero Patrick le respondió, "yo quiero tener hijos contigo". Aún así, Niemi mencionó que Patrick "fue papá para todos los animales del rancho, eran como nuestros hijos, hay mucho amor para darles", pues una de las aficiones de la pareja tenía que ver con este rancho en Nuevo México —y en el cual esparcieron las cenizas del fallecido actor.

Pero hay un rumor de que Patrick Swayze tuvo un hijo con Bonnie Kay, quien era menor de edad. Bonnie murió de cáncer en 2012, pero presuntamente le dijo a Swayze del hijo que tuvieron. Se dice que Jason Whittle es el resultado de ese fugaz amorío, pero jamás se ha sustentado la versión.